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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد: حياتى تغيرت بعد الانتقال إلى الأهلي.. وجمهور الإسماعيلي كان يراني خائنًا

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد بدران

كشف عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس انتقاله من الإسماعيلي إلى الأهلي، مؤكدًا أن جماهير الدراويش لم تتقبل رحيله بسهولة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي بين مشجعيه.

وقال عبد الله السعيد، خلال تصريحات إعلامية، إن عائلته كانت تخشى انتقاله إلى الأهلي بسبب جماهيرية الإسماعيلي، موضحًا أن جمهور الدراويش كان يراه خائنًا بعد اتخاذه قرار الرحيل.

وأضاف لاعب الزمالك أن الجماهير من حقها أن تحب لاعبي فريقها وتتمنى أن يبادلوها الشعور نفسه تجاه النادي، لكنه أشار إلى أن اللاعبين يتعاملون مع كرة القدم باعتبارها مصدرًا للرزق والعمل.

وأوضح السعيد أنه كان واثقًا من النجاح مع الأهلي منذ لحظة انتقاله، خاصة أن البرتغالي مانويل جوزيه أصر على ضمه، وهو ما منحه ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق النجاح بقميص الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن صعوبة المنافسة على البطولات مع الإسماعيلي كانت من بين الأسباب التي دفعته إلى الانتقال للأهلي، طمعًا في حصد المزيد من الألقاب.

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته بالتأكيد على أنه بدأ الاهتمام بصورة أكبر بجوانبه البدنية والغذائية عقب انتقاله إلى الأهلي.

الزمالك يستعد لمواجهة الجيش الرواندي

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه عبد الله السعيد وزملاؤه في الزمالك إلى تجاوز خسارة القمة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تلقي الفريق الأبيض خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يطمح الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

عبد الله السعيد الزمالك الاسماعيلي الأهلي

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