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ذا تايمز تفتح النار على إنفانتينو.. اتهامات بالتهرب الضريبي وتحويلات مالية غامضة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذا تايمز تفتح النار على إنفانتينو.. اتهامات بالتهرب الضريبي وتحويلات مالية غامضة

إنفانتينو
إنفانتينو
حمزة شعيب

فتحت صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية ملفًا مثيرًا للجدل بشأن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما نشرت تحقيقًا يتضمن اتهامات وشبهات تتعلق بمصادر دخله، والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال، على خلفية مبالغ مالية إضافية لم يُعلن عنها الاتحاد الدولي بصورة واضحة، بحسب ما ورد في التقرير.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الإنجليزية، فإن إنفانتينو حصل على ملايين اليوروهات من مصادر مختلفة، إلى جانب راتبه الأساسي والمكافآت المنصوص عليها في عقده، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه الأموال والجهات التي قامت بتحويلها إليه.

وأشار التحقيق إلى أن بعض هذه المبالغ ارتبطت بتكاليف نمط حياة فاخر في مدينة ميامي الأمريكية، حيث زعم التقرير أن جزءًا من الأموال الإضافية خُصص لتغطية إيجار عقار فاخر على شاطئ البحر.

تفاصيل التحقيق بشأن دخل إنفانتينو

وأوضح التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتاد، منذ عام 2016، نشر تفاصيل رواتب رئيسه والأمين العام سنويًا، إلا أن التحقيق الذي نشرته «ذا تايمز» تحدث عن وجود مصدرين إضافيين للدخل لدى إنفانتينو.

وبحسب الصحيفة، يتمثل المصدر الأول في مبالغ يتقاضاها من الاتحاد السويسري لكرة القدم، وهي مدرجة ضمن التقارير والحسابات السنوية، بينما يتعلق المصدر الثاني بتحويلات مالية غير معلنة، يُقال إنها صادرة عن الجهة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التحقيق أن التقرير السنوي للفيفا لعام 2024 أشار إلى حصول إنفانتينو على 4.274 مليون فرنك سويسري، في حين زعم إقرار ضريبي مقدم إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية حصوله على 1.6 مليون يورو إضافية خلال العام نفسه، وهي مبالغ قالت الصحيفة إن الاتحاد الدولي لم يفصح عنها ضمن بياناته المنشورة.

تعويضات إضافية وعقار فاخر في ميامي

وذكر التقرير أن أكثر من 500 ألف يورو من المبلغ الإضافي صُنفت تحت بند تعويضات أخرى، مشيرًا إلى أنها كانت مخصصة لتغطية إيجار قصر فاخر يقع على شاطئ البحر في أحد المجمعات السكنية الراقية بمدينة ميامي.

وتثير هذه التفاصيل، وفقًا لما أوردته الصحيفة، تساؤلات بشأن آليات الإفصاح المالي والشفافية المتعلقة بمداخيل رئيس الفيفا، وطبيعة الترتيبات المالية المرتبطة بتنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة.

جدل حول إدارة إنفانتينو للفيفا

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات بشأن بعض مشروعاته وتوجهاته المتعلقة بإدارة كرة القدم العالمية، بعدما أثار مقترح خصخصة كأس العالم، وفقًا لما ورد في التقرير الأصلي، جدلًا واسعًا ورفضًا من جهات كروية مختلفة.

ورغم خطورة الاتهامات التي تناولتها «ذا تايمز»، فإن ما ورد في التحقيق يظل ادعاءات صحفية تستلزم التحقق من تفاصيلها، ولا يعني بذاته ثبوت ارتكاب إنفانتينو مخالفات مالية أو جرائم ضريبية. ولم يتضمن النص المنشور تفاصيل بشأن رد رسمي من إنفانتينو أو الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه المزاعم.

إنفانتينو فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

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