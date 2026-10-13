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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يفاجئ نجم برشلونة بخطة جديدة.. تغيير مركزه على طريقة ماسكيرانو

فليك
فليك
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اتجاه الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لدراسة إمكانية تغيير مركز النجم الهولندي فرينكي دي يونج خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة القوية على حجز مكان بالتشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، فإن فليك يدرس الاعتماد على دي يونج في مركز قلب الدفاع بدلًا من خط الوسط، في خطوة قد تعيد إلى الأذهان تجربة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي انتقل من اللعب في وسط الملعب إلى قلب الدفاع خلال مسيرته مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني يدرس إمكانية الدفع بفرينكي دي يونج إلى جانب المدافع الشاب باو كوبارسي في قلب الدفاع، للاستفادة من قدراته الفنية وإمكانياته في بناء اللعب من الخلف.

ويأتي هذا التفكير في ظل اشتداد المنافسة داخل صفوف برشلونة، بعدما لم يعد مكان دي يونج في التشكيل الأساسي مضمونًا، مع تألق عدد من اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن فليك قد يعتمد على رودري إلى جانب بيدري في خط الوسط، وهو ما قد يقلص فرص مشاركة النجم الهولندي في مركزه المعتاد، ويدفع المدرب الألماني إلى البحث عن حلول تكتيكية جديدة للاستفادة من إمكانياته.

ويستعد برشلونة لمواجهة جالطة سراي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزًا بثلاثية نظيفة على خيتافي في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح دور دي يونج في خطط فليك خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي المدرب الألماني لإيجاد التوليفة الأنسب لتحقيق التوازن بين الخطوط وتعزيز المنافسة على المراكز الأساسية.

هانز فليك برشلونة فرينكي دي يونج

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