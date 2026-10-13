عموتة يكسب الرهان.. توفيق محمد كلمة السر في حسابات الأهلي المقبلة

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط بمستوى توفيق محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد مشاركته في الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن البعض شكك قبل المباراة في مشاركة توفيق محمد، وتحدث عن عدم اقتناع المدير الفني للأهلي، حسين عموتة، بإمكانيات اللاعب.

وأضاف أن عموتة راهن على توفيق محمد وكسب الرهان، مؤكدًا أن اللاعب سيكون له دور كبير في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل قناعة المدير الفني بإمكانياته، والتي كانت موجودة قبل مواجهة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى أوغندا غدًا الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

كان الأهلي قد حسم مواجهة القمة أمام الزمالك بالفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.