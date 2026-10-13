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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإسباني.. ديمبيلي يتصدر وريال مدريد وبرشلونة في الصورة

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي
منتصر الرفاعي

شهد الدوري الإسباني صفقات انتقال ضخمة غيرت ملامح المنافسة بين كبار الأندية في ظل الصراع المستمر بين ريال مدريد وبرشلونة لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية ورغم صعود الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي كقوتين اقتصاديتين في سوق الانتقالات لا تزال صفقات الليجا حاضرة بقوة في سجلات الأرقام القياسية.

واستعرض موقع "FootballTransfers" قائمة أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ الدوري الإسباني والتي تصدرها الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بعدما انتقل إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 148 مليون يورو، في صفقة تعكس حجم الاستثمارات التي شهدتها الكرة الإسبانية خلال السنوات الماضية.

ديمبيلي وكوتينيو.. صفقات برشلونة الأغلى

يتربع عثمان ديمبيلي على قمة القائمة بعدما تعاقد معه برشلونة عام 2017 مقابل 148 مليون يورو شاملة الإضافات عقب موسم واحد قضاه مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

ورغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت وصوله إلى الفريق الكتالوني عانى اللاعب الفرنسي من الإصابات وعدم الاستقرار في المستوى خلال فترات من تجربته قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان عام 2023 مقابل 50 مليون يورو، بعدما سجل 40 هدفا خلال 185 مباراة بقميص برشلونة قبل أن يواصل تألقه ويتوج بالكرة الذهبية لاحقا.

ويأتي البرازيلي فيليب كوتينيو في المركز الثاني بعدما انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 135 مليون يورو في صفقة عول عليها النادي الكتالوني لتعويض رحيل نجومه الكبار، إلا أن اللاعب لم يتمكن من تقديم المستوى المنتظر بصورة مستمرة قبل أن يخوض تجارب أخرى مع بايرن ميونخ وأستون فيلا.

جواو فيليكس وبيلينجهام ضمن أغلى الصفقات

احتل البرتغالي جواو فيليكس المركز الثالث بعدما تعاقد معه أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا عام 2019 مقابل 127.2 مليون يورو في واحدة من أضخم الصفقات التي أبرمها النادي المدريدي.

وجاء الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الرابع بعدما انتقل من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد عام 2023 مقابل 127 مليون يورو ليصبح أحد أبرز الأسماء التي استثمر فيها النادي الملكي مبالغ كبيرة لتعزيز صفوفه.

وشهدت القائمة أيضا وجود يان ديوماندي في المركز الخامس وفقا للأرقام الواردة في الإحصائية بعدما انتقل من لايبزيج إلى ريال مدريد مقابل 125 مليون يورو عام 2026.

هازارد وجريزمان وبيل ورونالدو ونيمار في القائمة

وجاء البلجيكي إيدن هازارد في المركز السادس، بعدما انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد عام 2019 مقابل 120.8 مليون يورو بينما حل الفرنسي أنطوان جريزمان سابعا عقب انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في العام نفسه مقابل 120 مليون يورو.

واحتل الويلزي جاريث بيل المركز الثامن بعدما انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام عام 2013 مقابل 101 مليون يورو فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز التاسع عقب انتقاله من مانشستر يونايتد إلى النادي الملكي عام 2009 مقابل 94 مليون يورو.

واختتم البرازيلي نيمار قائمة العشرة الأوائل بعدما انتقل من سانتوس إلى برشلونة عام 2013 مقابل 88 مليون يورو.

ترتيب أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإسباني

عثمان ديمبيلي – من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة – 148 مليون يورو – 2017.

فيليب كوتينيو – من ليفربول إلى برشلونة – 135 مليون يورو – 2018.

جواو فيليكس – من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد – 127.2 مليون يورو – 2019.

جود بيلينجهام – من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد – 127 مليون يورو – 2023.

يان ديوماندي – من لايبزيج إلى ريال مدريد – 125 مليون يورو – 2026.

إيدن هازارد – من تشيلسي إلى ريال مدريد – 120.8 مليون يورو – 2019.

أنطوان جريزمان – من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة – 120 مليون يورو – 2019.

جاريث بيل – من توتنهام إلى ريال مدريد – 101 مليون يورو – 2013.

كريستيانو رونالدو – من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد – 94 مليون يورو – 2009.

نيمار – من سانتوس إلى برشلونة – 88 مليون يورو – 2013.

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