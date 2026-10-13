برونو سافيو: هدف الزمالك لا يُنسى.. ورحيلي عن الأهلي بسبب قلة المشاركة

تحدث البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي السابق، عن تجربته مع الفريق الأحمر، مستعيدًا ذكرياته مع هدفه في شباك الزمالك خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

برونو سافيو

وقال برونو سافيو، خلال تصريحات تلفزيونية: «لم أنسَ هدفي أمام الزمالك في السوبر عندما فزنا 2-0 في كأس السوبر، وحاولت الاستمرار مع النادي الأهلي، لكن قلة المشاركة وقرارات المدرب أنهت رحلتي».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الإفريقي، عندما يحل ضيفًا على كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

وتغادر بعثة الأهلي إلى أوغندا غدًا الأربعاء، لبدء الاستعدادات النهائية للمباراة، على أن تُقام مواجهة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.