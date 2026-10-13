أحمد أسامة: وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ أعادا هوية الأهلي المفقودة

أشاد الإعلامي أحمد أسامة بالدور الذي يقوم به وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، المشرف على الفريق، في استعادة الروح الجماعية داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن ملامح شخصية الأهلي التي افتقدها الفريق في الموسم الماضي بدأت تظهر مجددًا.

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وكتب أحمد أسامة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مشيدًا بدور وائل جمعة في دعم اللاعبين والحفاظ على تركيزهم، قائلًا: «وائل جمعة مدير كرة بهوية الأهلي، شوف الشناوي وهو على الخط طول الماتش داعم للفريق، شوف مصطفى شوبير واستعادته تركيزه بعد ماتش جنوب أفريقيا».

وأضاف: «عندك قائد فاهم يعني إيه الأهلي، وعندك في الملعب حارس قادر بعقلية قوية يستعيد تركيزه، أكيد يحسب للثنائي، لكن ده يوضح دور وائل جمعة».

وأشار إلى تفاعل دكة البدلاء مع مجريات المباراة، وكتب: «شوف دكة الأهلي امبارح وهي متفاعلة مع كل لعبة، شوف فريق بيلعب على قلب رجل واحد».

وشدد على دور وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ في استعادة هوية الفريق، قائلًا: «تعرف الدور المبذول من مدير الكرة كابتن وائل جمعة والمشرف على الفريق كابتن سيد عبد الحفيظ.. دي هوية الأهلي اللي كنا مفتقدينها الموسم الماضي».