مباراة جالطة سراي وبرشلونة الأغلى في تاريخ تركيا.. أسعار التذاكر تصل إلى 1360 يورو

دخلت مواجهة جالطة سراي التركي وبرشلونة الإسباني تاريخ كرة القدم التركية، حتى قبل انطلاقها، بعدما سجلت أسعار تذاكر المباراة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، لتصبح المواجهة الأغلى من حيث أسعار التذاكر في تاريخ كرة القدم بتركيا، وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

ويستضيف جالطة سراي نظيره برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «رامس بارك» في إسطنبول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة الفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانز فليك.

أسعار تذاكر برشلونة وجالطة سراي تصل إلى 1360 يورو

ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن أسعار بعض تذاكر المواجهة وصلت إلى 75 ألف ليرة تركية، بما يعادل نحو 1360 يورو، في رقم قياسي يعكس حجم الإقبال الجماهيري على مشاهدة برشلونة في إسطنبول.

ورغم الارتفاع الكبير في الأسعار، نفدت جميع التذاكر المطروحة للبيع، ليصبح ملعب «رامس بارك» على موعد مع حضور جماهيري كامل، إذ تبلغ سعته الرسمية 53 ألفًا و387 متفرجًا.

وتصدرت تذاكر فئة «ديلوكس» قائمة الأسعار، بقيمة بلغت نحو 1360 يورو، تليها فئة «لوكس» مقابل 1223 يورو، ثم فئة «كلاسيك» التي وصل سعرها إلى 1178 يورو.

تفاوت أسعار التذاكر بين 51 و906 يورو

لم تقتصر الأسعار المرتفعة على الفئات المميزة، إذ شهدت بقية فئات التذاكر تفاوتًا ملحوظًا، وفقًا للتصنيف ومواقع المقاعد داخل الملعب.

وتراوحت أسعار بعض الفئات الأخرى بين 906 و407 يورو، بينما سجلت الفئات الأقل أسعارًا تراوحًا بين 272 و63 يورو، ووصل سعر التذكرة الأرخص إلى نحو 51 يورو.

وتعكس هذه الأرقام حجم الطلب على المباراة المرتقبة، التي تجمع أحد أبرز الأندية التركية ببرشلونة، صاحب الشعبية الكبيرة على مستوى كرة القدم الأوروبية، ضمن منافسات البطولة القارية.

توقيف 9 أشخاص بسبب إعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية

وامتدت تداعيات الإقبال الكبير على المواجهة إلى الجانب الأمني، بعدما أوقفت الشرطة التركية 9 أشخاص في إسطنبول، للاشتباه في تورطهم في إعادة بيع تذاكر المباراة بصورة غير قانونية.

وبحسب ما نقلته «موندو ديبورتيفو» عن وكالتي الأناضول ودميرورين للأنباء، نفذت الشرطة العملية يوم الاثنين، عقب تلقي معلومات بشأن عمليات محتملة لإعادة بيع التذاكر خارج القنوات القانونية.

وأجرى أفراد الشرطة تحريات لتحديد هوية المشتبه بهم وأماكن إقامتهم، قبل توقيفهم ونقلهم إلى مقار الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

استعدادات أمنية مكثفة قبل مواجهة برشلونة

وشملت التحركات الأمنية التحقيق في عمليات إعادة بيع التذاكر، إلى جانب التركيز على إجراءات تنظيم دخول الجماهير إلى ملعب «رامس بارك»، في ظل الاستعدادات المكثفة لاستضافة المواجهة الأوروبية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع نفاد التذاكر والإقبال الجماهيري الكبير، في مباراة اكتسبت أهمية استثنائية حتى قبل انطلاقها، بعدما سجلت أسعار تذاكرها مستويات قياسية في تاريخ كرة القدم التركية.

ومن المنتظر أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كاملًا، في أجواء استثنائية تسبق مواجهة جالطة سراي وبرشلونة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.