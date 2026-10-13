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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، للعودة إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على نظيره جالطة سراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

ويحتضن ملعب «رامس بارك» المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بينما يطمح الفريق التركي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية، والعودة إلى طريق الانتصارات.

برشلونة يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة

يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة المحلية.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، جمعها خلال أول 8 جولات، وهو ما يمنح لاعبي المدرب هانز فليك دفعة معنوية قوية قبل المواجهة الأوروبية.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فينورد بنتيجة 5-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري، ويؤكد طموحه في المنافسة على اللقب القاري.

جالطة سراي يسعى لتعويض خسارته الأوروبية

على الجانب الآخر، يخوض جالطة سراي المباراة بعدما حقق فوزًا على قاسم باشا بنتيجة 3-1 في الدوري التركي، ليواصل نتائجه الإيجابية على المستوى المحلي.

ويتصدر الفريق التركي جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، ويسعى إلى نقل نجاحاته المحلية إلى الساحة الأوروبية، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة.

وكان جالطة سراي قد خسر مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-1، لذلك يتطلع إلى استعادة توازنه وحصد أول نقاطه في البطولة.

موعد مباراة برشلونة وجالطة سراي والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة وجالطة سراي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في المواعيد التالية:

* موعد المباراة: الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
* الملعب: رامس بارك في تركيا.
* البطولة: دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.
* القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1.

وتترقب جماهير الفريقين المواجهة التي يسعى خلالها برشلونة إلى تعزيز رصيده من النقاط، بينما يأمل جالطة سراي في استغلال ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية القارة الأوروبية

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