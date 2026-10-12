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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يطارد رقم مبابي التاريخي قبل مواجهة برشلونة وجالطة سراي

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

يستعد لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، لخوض مواجهة جديدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل الفريق الكتالوني ضيفًا على جالطة سراي التركي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لموسم 2026-2027.

ويدخل برشلونة المواجهة بطموح مواصلة انتصاراته في البطولة الأوروبية، في الوقت الذي يسعى فيه يامال إلى تعزيز أرقامه المميزة في المسابقة، ومواصلة كتابة التاريخ بقميص البلوجرانا.

لامين يامال يقترب من رقم قياسي جديد

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن لامين يامال يمتلك سجلًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 12 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة خاضها مع برشلونة في البطولة.

وأضافت الصحيفة أن النجم الشاب تجاوز الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في عدد الأهداف المسجلة بدوري أبطال أوروبا قبل بلوغ عامه التاسع عشر، بعدما وصل إلى 11 هدفًا، مقابل 10 أهداف للنجم الفرنسي في العمر نفسه.

وأوضحت أن يامال يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط لمعادلة رقم مبابي من حيث عدد الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغ سن العشرين، ليواصل المنافسة على الأرقام القياسية بين أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية.

أرقام تاريخية لامين يامال في دوري أبطال أوروبا

وشهدت مسيرة لامين يامال في دوري أبطال أوروبا العديد من الأرقام القياسية، إذ خاض أولى مبارياته في المسابقة بعمر 16 عامًا، عندما شارك أمام رويال أنتويرب تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

كما أصبح الجناح الإسباني أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيًا في تاريخ البطولة، خلال مواجهة برشلونة أمام بورتو في موسم 2023-2024، قبل أن يغادر الملعب بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وفي موسم 2024-2025، دخل يامال التاريخ مجددًا بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع هدفًا خلال مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة بنفيكا.

وواصل نجم برشلونة تحطيم الأرقام القياسية في أبريل من العام نفسه، عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدور نصف النهائي من البطولة، خلال مواجهة إنتر ميلان.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة برشلونة وجالطة سراي، لمعرفة ما إذا كان لامين يامال سيتمكن من مواصلة تألقه الأوروبي، وتقليص الفارق مع مبابي في سباق الأرقام القياسية التاريخية للمسابقة.

لامين يامال برشلونة جالطة سراي

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