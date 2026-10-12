ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتمديد عقد كورتوا حتى 2028

اقترب نادي ريال مدريد من تمديد عقد حارسه البلجيكي المخضرم تيبو كورتوا حتى 2028، بحسب تقارير صحفية.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم ، عن أن النادي واللاعب يقتربان من تمديد تعاقدهما حتى 30 يونيو 2028، بعد أن قام النادي بتسريع مفاوضات تمديد العقد ، الذي ينتهي في 2027.

وبحسب الصحيفة، توصل النادي لاتفاق يقضي ببقاء الحارس في أروقة سانتياجو برنابيو لمدة موسم آخر في انتظار الإعلان الرسمي قريبًا.

وسيسمح العقد الجديد للبلجيكي بالدفاع عن شعار ريال مدريد حتى يبلغ من العمر 36 عامًا (يونيو 2028)، ويصل استمراه داخل صفوف الفريق إلى عِقد من الزمن.

ووصل كورتوا إلى ريال مدريد في 2018 قادمًا من تشيلسي، وبمرور الوقت، اكتسب سمعة كونه أفضل حارس مرمى في تاريخ النادي، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك العروض التاريخية في النهائيات.