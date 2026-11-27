قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده الشهر المقبل في ولاية فلوريدا، لكنه أكد أنه يستطيع الحضور إذا رغب في ذلك.

ترامب: بوتين يمكنه حضور قمة مجموعة العشرين



وأضاف ترامب: إذا أراد الحضور، فمن المؤكد أنه يستطيع ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف لن ترحب برؤية بوتين في الاجتماع المقرر يومي 14 و15 ديسمبر المقبل، معربًا عن شكه في أن يكون الرئيس الروسي نفسه راغبًا في المشاركة.



وقال ترامب للصحفيين في نادي مارالاجو الخاص به بمدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث يقضي عطلة عيد الشكر: إذا كان الأمر متروكًا لي، فأنا أود حضوره.



من جانبها، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الخميس، أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في القمة.



وكان بوتين قد صرح، عقب اجتماعه مع ترامب الأسبوع الماضي، بأنه سيدرس المشاركة في الاجتماع بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه سيتعين عليه مراعاة الأوضاع داخل روسيا قبل اتخاذ قرار بشأن السفر إلى الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إنه يود أن تشهد أوروبا تراجعًا في العدوان العسكري الروسي على أراضيها، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في أوكرانيا.