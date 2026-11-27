كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، عن اهتمام نادي أهلي بنغازي الليبي بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال طارق رمضان، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن نادي أهلي بنغازي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع أشرف بن شرقي، حيث حدث تواصل شفهي مع اللاعب لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الليبي.

وأضاف أن بن شرقي حسم موقفه سريعًا، وأغلق الباب أمام فكرة الرحيل عن الأهلي، بعدما رفض العرض ولم يُبدِ رغبة في خوض التجربة مع النادي الليبي.

وأوضح وكيل اللاعبين أنه لا توجد عروض ليبية رسمية مقدمة إلى أشرف بن شرقي حتى الآن، لكنه لم يستبعد حدوث تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.