أكد محمد بركات، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن جماهير القلعة الحمراء غير راضية عن مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التغييرات المتكررة على مستوى الأجهزة الفنية واختيارات اللاعبين أمر غير معتاد عليه الأهلي.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن تغيير 9 مدربين خلال السنوات الأخيرة أمر غير معتاد داخل النادي الأهلي، خاصة في ظل حالة عدم الرضا التي تسيطر على الجماهير بسبب النتائج والأداء.

وأضاف أن الأهلي تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع عدد من اللاعبين الأجانب الذين لم يقدموا المستوى المنتظر، مستشهدًا بأنطوني موديست، مؤكدًا أن جراديشار، الذي رحل عن الفريق، كان يقدم مستويات أفضل من بعض الخيارات المتاحة حاليًا.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى مستوى إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن إمام عاشور قدم مستويات مميزة بقميصي الزمالك والأهلي، كما تألق زيزو مع الفريق الأبيض، لكنه لا يزال ينتظر ظهوره بالمستوى المنتظر مع القلعة الحمراء.

وأشار بركات إلى أن زيزو تعرض لضغوط جماهيرية خلال الفترة الأخيرة، لكنه يمتلك القدرة على استعادة مستواه وتقديم الإضافة المنتظرة للفريق.

وعن غضب الجماهير من بعض اللاعبين، أكد بركات أن رد فعل الجمهور تجاه تراجع مستوى الفريق أمر طبيعي، لكنه شدد على أن أي خروج عن النص أو تجاوز في التعامل غير مقبول.

وأوضح أن جماهير الأهلي اعتادت مساندة الفريق والوقوف خلف لاعبيه، مؤكدًا أن الشهرة والمكانة التي يصل إليها أي لاعب ترتبط بدرجة كبيرة بدعم الجماهير.

واختتم بركات حديثه بالتعليق على واقعة أحمد رضا، موضحًا أنه شاهد اللقطة المتداولة مثل بقية المتابعين، لكنه لا يعرف ما حدث من تفاصيل أو كواليس أخرى لم تظهر أمامه.