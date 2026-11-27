أبدى وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، دعمه لسامي قمصان، المدير الفني للفريق، بعد توليه المسؤولية الفنية خلفًا للحسين عموتة، معربًا عن أمله في استمرار المدرب المصري خلال الفترة المقبلة حال نجاحه في تحقيق النتائج المطلوبة.

وأكد وليد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، أن سامي قمصان يمتلك خبرات تدريبية جيدة، بعدما عمل إلى جانب عدد كبير من المدربين الأجانب، مشيرًا إلى التطور الذي شهده مستوى المدرب المصري خلال السنوات الأخيرة.

وقال وليد صلاح الدين: «سامي قمصان عمل مع مدربين أجانب كثيرين جدًا، وهو مدرب شاطر، والمدربون المصريون أصبحوا قريبين من الأجانب، وأنا عاصرت هذا على أرض الواقع».

وأضاف: «في الماضي كانت هناك فوارق بين المدرب المصري والأجنبي، لكن حاليًا الفوارق قلت بشكل كبير جدًا».

وليد صلاح الدين: المدربون المصريون يطورون أنفسهم

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى تطور المدربين المصريين، مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه في دراسة كرة القدم وتطوير أفكارهم الفنية، مستشهدًا بعدد من الأسماء التي تعمل على مواكبة الأساليب التدريبية الحديثة.

وأوضح: «حاليًا محمد شوقي وسامي قمصان وعماد النحاس وعلي ماهر بيذاكروا بالعشر ساعات كل خطط اللعب، والمدربون المصريون يعملون على تطوير أنفسهم بشكل كبير».

مطالب للاعبي الأهلي بمساندة سامي قمصان

وشدد وليد صلاح الدين على أهمية مساندة لاعبي الأهلي للمدير الفني الجديد، ومنحه الفرصة لتطبيق أفكاره الفنية، مؤكدًا أنه يتمنى استمراره مع الفريق إذا سارت النتائج بصورة إيجابية.

وقال: «أتمنى لاعبي الأهلي يساندون سامي قمصان ويطبقون أسلوب لعبه، وأتمنى استمراره مع الفريق لو الأمور سارت معه بشكل جيد».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرات المدرب المصري، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى استمرار عماد النحاس في وقت سابق، ويتمسك حاليًا بفكرة منح سامي قمصان فرصة للاستمرار، في ظل تقارب مستوى المدربين المصريين والأجانب من وجهة نظره.