برشلونة يحسم تجديد عقد مارك بيرنال حتى 2031

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق لتجديد عقد موهبته الشابة مارك بيرنال لفترة طويلة الأمد، في ظل اهتمام عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية.

ويمتلك برشلونة مجموعة من المواهب الواعدة داخل صفوفه، يأتي في مقدمتهم مارك بيرنال، الذي يحظى بثقة المدير الفني هانز فليك، ويُنظر إليه باعتباره أحد العناصر المهمة في مشروع النادي الكتالوني للمستقبل.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع بيرنال لتجديد عقده حتى عام 2031، موضحة أن اللاعب سيجدد تعاقده للمرة الثانية خلال عام واحد، مع حصوله على راتب يتناسب مع مكانته ضمن الفريق الأول، تقديرًا لتطوره ودوره مع البلوجرانا.

هانز فليك يتمسك باستمرار مارك بيرنال

ويحظى بيرنال بثقة هانز فليك، الذي يرى فيه أحد العناصر القادرة على شغل مركز لاعب الارتكاز الدفاعي خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن فليك حرص على التحدث مع بيرنال بشأن تعاقد برشلونة مع رودري، من أجل طمأنته بشأن مستقبله مع الفريق، وإقناعه بقدرته على الحصول على فرص للمشاركة، إلى جانب الاستفادة من التطور الفني من خلال اللعب بجوار اللاعب المخضرم.

ورغم أن المنافسة على مركز الارتكاز قد تصبح أكثر صعوبة مع عودة فرينكي دي يونج من الإصابة، فإن إدارة برشلونة تتمسك باستمرار بيرنال، وتراه جزءًا أساسيًا من خططها المستقبلية.

أندية إنجليزية تسعى لضم موهبة برشلونة

وأشارت «سبورت» إلى أن بيرنال تلقى اهتمامًا من عدة أندية عقب تحركات برشلونة للتعاقد مع رودري، حيث أبدت أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

كما استفسر أتلتيكو مدريد عن إمكانية التعاقد مع بيرنال، إلا أن برشلونة لم يُبدِ رغبة في التخلي عن موهبته، في ظل قناعة الإدارة والجهاز الفني بأهميته للمشروع الرياضي للنادي خلال المواسم المقبلة.

ويأتي تحرك برشلونة لتجديد عقد بيرنال في إطار سعيه للحفاظ على أبرز مواهبه الشابة، وحمايتها من إغراءات الأندية الأوروبية، مع ضمان استمرار تطورها داخل الفريق الأول.