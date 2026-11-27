أعرب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن حزنه الشديد جراء حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا والشعب المصري.

وكتب خلف الحبتور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «إكس»: «ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر، وأودى بحياة عدد من إخوتنا المصريين».

وأضاف: «أتقدّم من أهالي الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وأحبّتهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

وتابع: «قلوبنا مع أهلنا في مصر في هذا المصاب الأليم، وألمهم ألمنا وحزنهم حزننا، حفظ الله مصر الحبيبة، أم الدنيا، وأهلها الطيبين من كل مكروه، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان»، مختتمًا رسالته بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها، ما تسبب في نشوب الحريق وامتداد النيران إلى المركبات المحيطة.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.