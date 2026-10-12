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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ بلا منازع

كريستيانو
كريستيانو
ميرنا محمود

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الجدل بتصريح قوي بشأن مكانته في تاريخ كرة القدم، بعدما أكد أنه الأفضل في التاريخ بلا منازع.

وقال كريستيانو رونالدو: «أنا الأفضل في التاريخ بلا منازع».

كما تحدث النجم البرتغالي  عن مستقبله في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه لا يعرف متى قد يقرر التوقف عن اللعب، وقال: "لا أعرف ما الذي سيحدث غدًا، ربما أستيقظ فاقدًا للحافز ولا أرغب في اللعب مجددًا، ببساطة لا أعرف".

وتطرق رونالدو إلى المقارنات المستمرة بينه وبين أساطير اللعبة، مثل ليونيل ميسي وبيليه ودييجو مارادونا، مؤكدًا احترامه لاختلاف الآراء، لكنه رفض التقليل من قدراته وإمكاناته.

وقال في هذا الصدد: "إذا كان أحدهم يفضل ليونيل ميسي أو بيليه أو دييجو أرماندو مارادونا، فهذه مسألة ذوق شخصي وأنا أحترم ذلك، لكن الادعاء بأنني لست لاعبا متكاملا مجرد كذبة كبيرة، أنا اللاعب الأكثر تكاملًا في التاريخ".

ويواصل رونالدو كتابة الأرقام القياسية بقميص النصر، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق في الدوري السعودي برصيد 106 أهداف، بالتزامن مع اقترابه من تحقيق أحد أبرز الأهداف في مسيرته الكروية.

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