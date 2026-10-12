رونالدو: أنا اللاعب الأكثر تكاملًا في التاريخ.. والأرقام القياسية لا تشغلني

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عن اقترابه من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن تركيز الجماهير على هذا الإنجاز يحجب أحيانًا تقدير المستوى الذي يقدمه حاليًا داخل الملعب.

ووصل النجم البرتغالي إلى 980 هدفًا في مسيرته، بعدما سجل في شباك الدرعية ضمن منافسات الدوري السعودي، ليصبح على بعد 20 هدفًا من بلوغ حاجز الألف، وهو رقم تاريخي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقال رونالدو، في تصريحات لشبكة "CNN": "الناس لا يقدرون المستوى الذي أقدمه حاليًا، ولا الأهداف التي أسجلها، كل ما يشغلهم هو عدد الأهداف المتبقية للوصول إلى الهدف رقم 1000".

وأضاف قائد النصر: "يجب أن تسير الأمور بشكل طبيعي، وحتى لو سجلت 920 أو 925 أو 930 هدفًا، فإنني أفضل لاعب في التاريخ، نقطة وانتهى، فالأرقام تتحدث عن نفسها".

ورغم طموحه للوصول إلى الإنجاز التاريخي، شدد رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، على أنه لا يريد الانشغال كثيرًا بالمستقبل، موضحًا: "إذا وصلت إلى 1000 هدف، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا وهدفًا أطمح إليه، لكنني لا أفكر على المدى البعيد".

كما تحدث النجم البرتغالي بصراحة عن مستقبله في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه لا يعرف متى قد يقرر التوقف عن اللعب، وقال: "لا أعرف ما الذي سيحدث غدًا، ربما أستيقظ فاقدًا للحافز ولا أرغب في اللعب مجددًا، ببساطة لا أعرف".

وتطرق رونالدو إلى المقارنات المستمرة بينه وبين أساطير اللعبة، مثل ليونيل ميسي وبيليه ودييجو مارادونا، مؤكدًا احترامه لاختلاف الآراء، لكنه رفض التقليل من قدراته وإمكاناته.

وقال في هذا الصدد: "إذا كان أحدهم يفضل ليونيل ميسي أو بيليه أو دييجو أرماندو مارادونا، فهذه مسألة ذوق شخصي وأنا أحترم ذلك، لكن الادعاء بأنني لست لاعبًا متكاملًا مجرد كذبة كبيرة، أنا اللاعب الأكثر تكاملًا في التاريخ".

ويواصل رونالدو كتابة الأرقام القياسية بقميص النصر، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق في الدوري السعودي برصيد 106 أهداف، بالتزامن مع اقترابه من تحقيق أحد أبرز الأهداف في مسيرته الكروية.