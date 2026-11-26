كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن اجتماع الهيئة العليا الطارىء الذي عقد اليوم أسفر عن صدور قرار من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد بتشكيل لجنة النظام المركزية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن تشكيل لجنة النظام المركزية تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام للحزب الدكتوري ياسر الهضيبي و ٦ أعضاء وهم عبد الله الشيخ والدكتور حسن صالح ونهال عهدي و محمد السنباطي و المستشار ماجد الشربيني والدكتور أحمد حماد.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة النظام المركزية يتم تشكيلها بقرار ، وهو بروتوكول بحيث تشكل بعد تشكيل الهيئة العليا لحزب الوفد ، مؤكدة أن مهمة هذه اللجنة التحقيق في أي شكاوى خاصة بالخروج عن النظام الحزبي والنظام اللائحي.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد، عن تفاصيل ما سيناقشه الاجتماع الطارىء، الذي دعا إليه الدكتور السيد البدوي شحاته أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الاجتماع الطارىء سيناقش تشكيل لجنة النظام المركزية ، وتفعيل قرار الجمعية العمومية لحزب الوفد باتخاذ قرارات انضباطية ضد من يتجاوز ضد حزب الوفد وقيادات الحزب وضد من قام برفع دعاوى قضائية ضد الحزب ، بحيث تكون هناك آلية معينة لمحاسبة الأعضاء التي تخرج خارج الإطار الحزبي.

وأشارت المصادر ، إلى أن لجنة النظام المركزية يتم تشكيلها برئاسة السكرتير العام لحزب الوفد ، و5 أعضاء من ضمنهم 3 أعضاء قانونيين ، مؤكدا أن مهمة هذه اللجنة دراسة وفصل الأعضاء المتجاوزين ، بحيث إذا أساء أيا من الأعضاء يتم تقديم مذكرة فيه ، ثم يقوم رئيس الحزب بإحالة هذه المذكرة إلى لجنة النظام للتحقيق فيها ويتخذا مايرونه من إجراءات ضد العضو المتجاوز.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتخذ الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قرارات تصل إلى فصل أعضاء الحزب المتجاوزين ، بحيث يكون هناك ميثاق شرف انضباطي بين الأعضاء وبعضهم البعض ، خاصة وأنه حدثت تجاوزات بين الأعضاء بعد انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ، ولذلك يسعى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لتهدئة الأمور.

وقالت المصادر ، إن الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد حصل على تفويض من الهيئة الوفدية خلال الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا لحزب الوفد بفصل أي عضو من الأعضاء يتجاوز أو يسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.