حدد قانون تنظيم انتظار المركبات ضوابط استغلال أماكن وساحات انتظار السيارات، ووضع إطارًا قانونيًا يتيح للمحافظين ورؤساء أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق استغلال هذه الأماكن أمام الشركات والأفراد، بما يضمن تنظيم إدارتها وإنهاء مظاهر العشوائية التي طالما ارتبطت بهذا النشاط.

وأجاز القانون، وفقًا للمادة (4)، طرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار التابعة للمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد، وذلك مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، على ألا تتجاوز مدة الاستغلال عشر سنوات.

10 سنوات الحد الأقصى لاستغلال ساحات الانتظار

ومنحت المادة المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، صلاحية طرح أماكن الانتظار للاستغلال وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يفتح المجال أمام الشركات والأفراد للمشاركة في إدارة وتشغيل ساحات انتظار السيارات بصورة رسمية ومنظمة.

ويستهدف هذا التنظيم وضع قواعد واضحة لاستغلال المساحات المخصصة لانتظار المركبات، وضمان خضوعها لإشراف الجهات المختصة بدلًا من تركها للممارسات العشوائية.

تحصيل رسوم الانتظار وفقًا للقيم المحددة رسميًا

وفيما يتعلق بمقابل الانتظار، ألزمت المادة (5) الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات في الأماكن المحددة لهم، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم الحدود التي تقررها اللجنة المختصة.

ويعني ذلك أن حق استغلال ساحات الانتظار لا يمنح الشركات أو الأفراد حرية فرض رسوم بصورة عشوائية، وإنما يلتزم أصحاب حق الاستغلال بالقيم المعتمدة قانونًا.

القانون يستهدف إنهاء فوضى ساحات انتظار السيارات

ويأتي قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ضمن التشريعات التي تستهدف ضبط هذا النشاط، في ظل انتشار ساحات انتظار تعمل دون تراخيص أو ضوابط واضحة، وما يرتبط بذلك من ممارسات عشوائية تؤثر على حقوق المواطنين وتنظيم حركة السيارات بالشوارع.

ويضع القانون إطارًا لتقنين أوضاع ساحات الانتظار، وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والإشراف على النشاط، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات التشغيل والتحصيل، وتحقيق الانضباط في إدارة أماكن انتظار المركبات.