حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الحالات التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مراعاةً للظروف الأسرية والصحية والإنسانية للمحكوم عليهم، مع وضع ضوابط قانونية وتدابير احترازية تضمن عدم استغلال هذه الاستثناءات للتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية.

وشملت الضوابط حالات خاصة بالزوجين المسؤولين عن أطفال، إلى جانب ضمانات للمرأة الحامل سواء كانت تواجه حكمًا بالحبس أو الإعدام، بما يراعي ظروف الحمل والولادة وحقوق الطفل.

3 شروط لتأجيل حبس أحد الزوجين

أجاز القانون تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا صدر بحق كل منهما حكم لا تتجاوز مدته سنة، بشرط توافر 3 ضوابط:

ألا يكون أي منهما قد سبق حبسه من قبل.

أن يكونا مسؤولين عن طفل لم يتجاوز 15 عامًا.

أن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.

ومنح القانون النيابة العامة الحق في طلب كفالة مالية من المحكوم عليه، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم هروبه عند انتهاء سبب التأجيل.

تأجيل إعدام الحامل عامين بعد الولادة

وأقر القانون ضمانة خاصة للمرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة لمدة عامين كاملين من تاريخ الوضع، بدلًا من شهرين وفقًا للنظام السابق، مراعاةً للظروف الصحية والإنسانية للأم وحقوق الطفل.

الحبس يتأجل للحامل حتى عامين بعد الولادة

وامتدت الضمانات لتشمل المرأة الحامل المحكوم عليها بالحبس، حيث أجاز القانون تأجيل تنفيذ العقوبة إذا بلغت الشهر السادس من الحمل أو تجاوزته، ويستمر التأجيل حتى الولادة ولمدة عامين كاملين بعدها.

كما نص على أنه إذا ثبت حمل المحكوم عليها أثناء تنفيذ العقوبة، تُعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسات احتياطيًا، حتى تضع مولودها وتنقضي 40 يومًا على الولادة.

ضمانات تمنع التهرب من تنفيذ الأحكام

وفي المقابل، وضع القانون عددًا من الضمانات لمنع إساءة استخدام حالات التأجيل، أبرزها سلطة النيابة العامة في فرض الكفالة المالية واتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة لمنع الهروب.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الأسرية والصحية للمحكوم عليهم، خاصة الأمهات والزوجين المسؤولين عن أطفال، وبين الحفاظ على حجية الأحكام القضائية وضمان تنفيذ العقوبات وفقًا للقانون.