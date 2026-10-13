أسطورة جالطة سراي: لامين يامال ميسي القادم.. وأوسيمين قادر على تغيير المباراة أمام برشلونة

أشاد إردال كيسر، نجم جالطة سراي السابق، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني استعاد مستواه المميز، لكنه شدد في الوقت نفسه على قدرة الفريق التركي على منافسته، في ظل امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق، يتقدمها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وفي تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، تحدث كيسر عن أبرز نقاط القوة في الفريقين، مسلطًا الضوء على الموهبة الاستثنائية التي يتمتع بها لامين يامال، الذي وصفه بأنه «ميسي القادم»، دون أن يخفي ثقته في قدرة جالطة سراي على تقديم مواجهة قوية أمام كتيبة المدرب هانز فليك.

كيسر: برشلونة عاد إلى أفضل مستوياته

اعترف إردال كيسر بقوة برشلونة الحالي، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني أصبح معروفًا جيدًا لدى جميع الأندية الأوروبية، بعدما استعاد مستوياته المميزة.

وقال نجم جالطة سراي السابق: «أوروبا بأكملها تعرف برشلونة جيدًا، لأنه فريق استثنائي عاد إلى أفضل حالاته».

ورغم إشادته بقدرات برشلونة، يرى كيسر أن جالطة سراي يمتلك في الوقت الحالي مقومات مختلفة عما كان عليه في مواجهاته السابقة، وهو ما يمنحه فرصة لمقارعة الفريق الإسباني، خاصة مع امتلاكه مهاجمًا من طراز عالمي قادر على تغيير مجريات اللقاء.

فيكتور أوسيمين.. ورقة جالطة سراي الرابحة أمام برشلونة

وضع كيسر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في مقدمة العناصر التي قد تمنح جالطة سراي الأفضلية خلال المواجهة المرتقبة، معتبرًا أن وجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق التركي.

وقال عن أوسيمين: «إنه اللاعب الأهم، وإذا كان لائقًا بدنيًا وقادرًا على اللعب، فسيكون ذلك في صالح الفريق. بإمكانه تغيير مجرى المباراة بمفرده».

وأضاف: «لم يكن لدينا لاعب مثله من قبل»، في إشارة إلى الإمكانات الهجومية التي يمتلكها المهاجم النيجيري، وقدرته على استغلال المساحات خلف المدافعين وتهديد مرمى المنافسين.

ويرى كيسر أن أوسيمين يمثل أحد أبرز الأسلحة التي يمكن لجالطة سراي الاعتماد عليها في مواجهة برشلونة، خاصة في ظل حاجة الفريق التركي إلى استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

إيلكاي جوندوجان يضيف التوازن والخبرة إلى الوسط

وتطرق نجم جالطة سراي السابق إلى إيلكاي جوندوجان، لاعب خط الوسط الذي سبق له اللعب مع بوروسيا دورتموند وبرشلونة ومانشستر سيتي، مشيدًا بما يقدمه من توازن وخبرة داخل الملعب.

وكشف كيسر أنه حاول إقناع جوندوجان بتمثيل المنتخب التركي، خلال فترة توليه رئاسة مكتب استكشاف المواهب التابع للاتحاد التركي في ألمانيا.

وقال عن لاعب الوسط: «إنه يضيف التوازن والذكاء والجودة العالية إلى خط الوسط».

واعتبر كيسر أن انتقال جوندوجان إلى الدوري التركي يعكس التطور الذي تشهده المسابقة، وقدرتها على استقطاب لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة في أبرز الدوريات الأوروبية، بعد تجاربهم مع أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وبرشلونة.

«لامين يامال هو ميسي القادم».. إشادة استثنائية بموهبة برشلونة

وفي أبرز تصريحاته، عبّر إردال كيسر عن إعجابه الشديد بلامين يامال، نجم برشلونة الشاب، الذي بات يحظى باهتمام واسع بفضل مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص وإرباك دفاعات المنافسين.

وقال كيسر: «لا مجال للنقاش حول لامين يامال، إنه ميسي القادم، ولا يوجد لاعب آخر يمتلك موهبة مثله».

ويرى نجم جالطة سراي السابق أن يامال يمثل أحد أخطر عناصر برشلونة، بفضل قدرته على التحرك في المساحات الضيقة، ومراوغة المدافعين، وخلق الفرص لزملائه، فضلًا عن تأثيره في إيقاع اللعب.

وتفرض قدرات اللاعب الشاب على جالطة سراي البحث عن حلول دفاعية للحد من خطورته، خصوصًا أن تحركاته الهجومية قد تمنح برشلونة أفضلية في المواجهات الفردية على أطراف الملعب.

كريم أديمي.. لماذا تألق مع برشلونة أكثر من بوروسيا دورتموند؟

وتحدث كيسر أيضًا عن كريم أديمي، مشيرًا إلى أن طريقة توظيف اللاعبين داخل الملعب قد تؤثر بصورة مباشرة في مستوياتهم، مستشهدًا بما يراه من تطور في أداء اللاعب مع برشلونة مقارنة بفترته في ألمانيا.

وقال: «لم يفهموه هناك، ولم يستغلوا إمكانياته الكامنة، وهي الانطلاق خلف خط الدفاع».

وأوضح أن سرعة أديمي وتحركاته دون كرة تمثلان أبرز نقاط قوته، معتبرًا أن عدم استغلال هذه الخصائص بالشكل المناسب في تجربته السابقة حدّ من الاستفادة من إمكاناته.

وأضاف: «إنه لاعب ذو مكانة مرموقة، ويعد حاليًا أحد أهم لاعبي برشلونة، وهذا يظهر كيف يغير النظام من جودة اللاعب، إنه في أوج عطائه الآن».

وتعكس تصريحات كيسر قناعته بأهمية الدور الذي يؤديه النظام التكتيكي في إبراز قدرات اللاعبين، إذ يمكن لطريقة اللعب المناسبة أن تمنحهم مساحة أكبر لإظهار إمكاناتهم الفنية والبدنية.

كيسر يقارن بين الدوري التركي والدوريات الأوروبية

واختتم إردال كيسر حديثه بإجراء مقارنة بين الدوري التركي ونظيره الألماني، معتبرًا أن مستوى المنافسة في تركيا اقترب من البوندسليجا، مع استثناء بايرن ميونخ الذي يراه في مستوى مختلف.

وقال: «في ألمانيا، لا يوجد سوى بايرن ميونخ، وبقية الفرق تنافسه».

وأضاف، في إشارة إلى الكرة الإسبانية: «في إسبانيا، الوضع مشابه الآن، هناك برشلونة، ثم هناك الفرق الأخرى».