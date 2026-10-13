موقف حمزة عبد الكريم.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب «رامس بارك»، الذي يستضيف مواجهة برشلونة الإسباني أمام جالطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل وجود حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة للمواجهة، وسط ترقب لموقف اللاعب من المشاركة مع الفريق الكتالوني في المنافسات الأوروبية.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على فينورد بنتيجة 5-1، بينما يسعى جالطة سراي إلى تعويض خسارته أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وجالطة سراي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «رامس بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويطمح برشلونة إلى مواصلة انتصاراته الأوروبية وحصد ثلاث نقاط جديدة، بينما يتطلع الفريق التركي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية القارة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جالطة سراي

من المنتظر أن يعتمد برشلونة على مجموعة من أبرز لاعبيه في مواجهة جالطة سراي، في محاولة لمواصلة عروضه القوية، وجاء التشكيل المتوقع وفقًا للمعطيات الواردة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جابرييل جيسوس، كريم أديمي.

قائمة برشلونة لمواجهة جالطة سراي

أعلن الجهاز الفني لبرشلونة قائمة الفريق التي تستعد لخوض المواجهة الأوروبية، والتي تضم عناصر من مختلف الخطوط، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جول كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، جافي، داني أولمو، فيرمين لوبيز، مارك بيرنال، رودري، بريان فاريناس.

خط الهجوم: لامين يامال، كريم أديمي، أنتوني جوردون، جابرييل جيسوس، حمزة عبد الكريم.

ويترقب الجمهور المصري موقف حمزة عبد الكريم من المشاركة، في ظل وجوده ضمن القائمة المعلنة للمباراة، بينما يبقى قرار الدفع به في التشكيل الأساسي أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

برشلونة يدخل المباراة بعد فوز كبير في الدوري الإسباني

يخوض برشلونة المواجهة الأوروبية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقًا للمعطيات الواردة، يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات، وهو ما يعكس بدايته القوية على المستوى المحلي.

ويسعى برشلونة إلى نقل تفوقه المحلي إلى البطولة الأوروبية، من خلال تحقيق فوزه الثاني في مرحلة الدوري، وتعزيز موقعه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

جالطة سراي يبحث عن التعويض أمام برشلونة

على الجانب الآخر، يدخل جالطة سراي المباراة بعد خسارته أمام سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ما يجعله بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته الأولى.

كان الفريق التركي قد حقق الفوز على قاسم باشا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري التركي، ليصل إلى 16 نقطة بعد خوض 7 جولات، ويتصدر جدول الترتيب وفقًا للأرقام الواردة.

ويأمل جالطة سراي في استغلال اللعب على أرضه وبين جماهيره لمواجهة القوة الهجومية لبرشلونة، وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في مشواره الأوروبي.

صراع أوروبي بطموحات مختلفة

يدخل برشلونة المباراة مستهدفًا مواصلة الانتصارات بعد بدايته القوية في البطولة، بينما يبحث جالطة سراي عن تعويض خسارته الافتتاحية وتحقيق أول انتصار له في مرحلة الدوري.

وتتجه الأنظار إلى قائمة برشلونة، مع ترقب موقف حمزة عبد الكريم، في مواجهة تحمل أهمية للفريقين في سباق التأهل إلى الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا.