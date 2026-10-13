بعد شكوى لجنة الحكام.. الزمالك يدرس خطوات جديدة لحفظ حقوقه

كشف الناقد الرياضي عبد اللطيف فوز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة نادي الزمالك تدرس اتخاذ قرارات جديدة بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي، بعد مشاورات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة، على خلفية الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية خلال اللقاء.

الزمالك

وأشار فوز إلى أنه من المنتظر الإعلان عن القرارات الجديدة اليوم، في ظل تمسك إدارة الزمالك بالحفاظ على حقوق النادي وجماهيره، بعد الجدل المثار حول القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، التي أكد خلالها أحقية شيكو بانزا في الحصول على ركلة جزاء، بعد تعرضه للدفع من أحد مدافعي الأهلي، وهو ما زاد من الجدل حول القرارات التحكيمية في مواجهة القمة.