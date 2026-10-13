إعلامي يكشف كواليس أزمة الزمالك في رواندا

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان وجود عدة أزمات داخل بعثة نادي الزمالك المتجهة إلى رواندا، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى وجود مشكلات تتعلق برئاسة البعثة والتمثيل الإعلامي وترتيبات الإقامة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: "شهدت الـ48 ساعة الماضية اتصالات بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك بشأن السفر إلى رواندا ورئاسة البعثة، لكن لم يوافق أي عضو بالمجلس على تولي المهمة".

وأضاف: "بعد اعتذار أعضاء مجلس الإدارة، استقر الأمر على تولي عبد الناصر محمد، مدير الكرة، رئاسة بعثة الزمالك في رواندا، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "هناك أزمة أخرى تتمثل في عدم وجود منسق إعلامي ضمن الوفد، على أن يقتصر التمثيل الإعلامي على مصور فيديو ومصور فوتوغرافي فقط".

وواصل: "تواجه البعثة مشكلة أخرى تتعلق بالإقامة، حيث سيقيم اللاعبون والجهاز الفني في فندق، بينما يقيم الجهاز الإداري في فندق آخر، بسبب أزمة في حجز الفندق".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "هناك جدل حول شركة السياحة المسؤولة عن ترتيبات السفر، في ظل ارتباط صاحبها بإدارة تطبيق الزمالك، وسط انتقادات بشأن اقتصار الأخبار المنشورة عبر التطبيق على أخبار هشام نصر، نائب رئيس النادي".