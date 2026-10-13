ليلة تاريخية تنتظر مبابي.. هل يحطم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا؟

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني لكتابة فصل جديد في مسيرته الكروية بعدما بات على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا إذ تفصله مباراة واحدة عن الوصول إلى 100 مشاركة في البطولة القارية وهو ما قد يجعله أصغر لاعب يبلغ هذا الرقم في تاريخ المسابقة حال مشاركته في مواجهة روما المرتقبة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما الإيطالي في العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في مباراة قد تحمل ذكرى استثنائية للنجم الفرنسي الذي يسعى إلى مواصلة تألقه وترك بصمة جديدة في سجلات البطولة.

مبابي على أعتاب إنجاز تاريخي في دوري الأبطال

ويمتلك كيليان مبابي 99 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خاضها بقميص ثلاثة أندية حيث شارك في 9 مباريات مع موناكو الفرنسي و64 مباراة مع باريس سان جيرمان قبل أن يخوض 26 مباراة بقميص ريال مدريد.

ويحتاج النجم الفرنسي إلى الظهور أمام روما من أجل بلوغ المباراة رقم 100 في مشواره بالبطولة، وهو ما سيمنحه فرصة تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي وصل إلى هذا الإنجاز بعمر 28 عاما و84 يوما.

ومن المنتظر أن يبلغ مبابي حاجز المئة مباراة بعمر 27 عاما و298 يوما ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ دوري أبطال أوروبا متجاوزا إنجاز ميسي إذا شارك في المواجهة المرتقبة.

مفارقة تاريخية تجمع مبابي وميسي أمام روما

وتحمل مواجهة ريال مدريد وروما مفارقة تاريخية لافتة إذ وصل ليونيل ميسي إلى مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة الفريق الإيطالي في سبتمبر 2015 والآن قد يصبح روما شاهدًا على إنجاز جديد، حال نجاح مبابي في بلوغ الرقم ذاته خلال المواجهة المقبلة.

ويأمل مهاجم ريال مدريد في استغلال هذه المناسبة لمواصلة كتابة اسمه بين كبار نجوم الكرة الأوروبية، خاصة أنه يسعى إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية بقميص النادي الملكي، في ظل المنافسة القوية على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.