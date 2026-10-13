أتلتيكو مدريد يعلن الحداد على والدة كوكي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تنظيم دقيقة صمت وارتداء شارات سوداء خلال مواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حدادًا على وفاة آنا ميروديو بورخا، والدة كوكي، قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عامًا.

وأكد النادي الإسباني أن والدة كوكي وبورخا ريسوريسيون وافتها المنية في العاصمة مدريد، معلنًا تضامنه مع أفراد العائلة والمقربين منها في هذا الظرف الأليم.

الاتحاد الأوروبي يوافق على دقيقة الصمت

ووفقًا لما أعلنه أتلتيكو مدريد، حصل النادي على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإقامة دقيقة صمت قبل مواجهة مانشستر يونايتد، تكريمًا لذكرى الراحلة، وتعبيرًا عن مواساة قائد الفريق وعائلته.

وستمتد مظاهر الحداد إلى مباراة دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث يرتدي اللاعبون شارات سوداء تخليدًا لذكرى والدة كوكي وبورخا ريسوريسيون.

رفع علم أتلتيكو مدريد إلى منتصف السارية

وفي لفتة تعكس الحزن على رحيل والدة قائد الفريق، رفع أتلتيكو مدريد علمه الأحمر والأبيض إلى منتصف السارية في ملعب «رياض إير ميتروبوليتانو»، تعبيرًا عن الحداد واحترام ذكرى الراحلة.

وحرص النادي العاصمي على إعلان مساندته لعائلة الفقيدة، مؤكدًا وقوفه إلى جانب كوكي وبورخا ريسوريسيون في هذه الفترة الصعبة.

رسالة تعزية من أتلتيكو مدريد

ونشر النادي الإسباني رسالة تعزية رسمية أعرب خلالها عن حزنه لوفاة والدة قائده، وجاء فيها: «نود في أتلتيكو مدريد أن نعرب عن خالص تعازينا لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها، وخاصة كوكي، قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عامًا».

تأتي هذه المبادرات تقديرًا لذكرى الراحلة، وتأكيدًا على دعم النادي لأفراد عائلته، في ظل الروابط الإنسانية التي تجمع اللاعبين والأجهزة الفنية ومؤسسة أتلتيكو مدريد.