قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار منزل في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
نائب رئيس البنك الدولي: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر.. ورستم: اقتصادنا يتحسن
فضائح تهز الكنيسة الإثيوبية.. البطريرك يندد بالمحسوبية والاختلاس ويدعو لإصلاحات شاملة
3 دولارات فقط للاجئ شهريا في مصر.. مفوضية اللاجئين تكشف فجوة تمويل صادمة
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يعلن الحداد على والدة كوكي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كوكي
كوكي
إسلام مقلد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تنظيم دقيقة صمت وارتداء شارات سوداء خلال مواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حدادًا على وفاة آنا ميروديو بورخا، والدة كوكي، قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عامًا.

وأكد النادي الإسباني أن والدة كوكي وبورخا ريسوريسيون وافتها المنية في العاصمة مدريد، معلنًا تضامنه مع أفراد العائلة والمقربين منها في هذا الظرف الأليم.

الاتحاد الأوروبي يوافق على دقيقة الصمت

ووفقًا لما أعلنه أتلتيكو مدريد، حصل النادي على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإقامة دقيقة صمت قبل مواجهة مانشستر يونايتد، تكريمًا لذكرى الراحلة، وتعبيرًا عن مواساة قائد الفريق وعائلته.

وستمتد مظاهر الحداد إلى مباراة دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث يرتدي اللاعبون شارات سوداء تخليدًا لذكرى والدة كوكي وبورخا ريسوريسيون.

رفع علم أتلتيكو مدريد إلى منتصف السارية

وفي لفتة تعكس الحزن على رحيل والدة قائد الفريق، رفع أتلتيكو مدريد علمه الأحمر والأبيض إلى منتصف السارية في ملعب «رياض إير ميتروبوليتانو»، تعبيرًا عن الحداد واحترام ذكرى الراحلة.

وحرص النادي العاصمي على إعلان مساندته لعائلة الفقيدة، مؤكدًا وقوفه إلى جانب كوكي وبورخا ريسوريسيون في هذه الفترة الصعبة.

رسالة تعزية من أتلتيكو مدريد

ونشر النادي الإسباني رسالة تعزية رسمية أعرب خلالها عن حزنه لوفاة والدة قائده، وجاء فيها: «نود في أتلتيكو مدريد أن نعرب عن خالص تعازينا لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها، وخاصة كوكي، قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عامًا».

تأتي هذه المبادرات تقديرًا لذكرى الراحلة، وتأكيدًا على دعم النادي لأفراد عائلته، في ظل الروابط الإنسانية التي تجمع اللاعبين والأجهزة الفنية ومؤسسة أتلتيكو مدريد.

نادي أتلتيكو مدريد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أتلتيكو مدريد دقيقة صمت شارات سوداء مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا كوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

إمام عاشور

تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

قطاع الذكاء الاصطناعي

العقود الآجلة للأسهم الكندية ترتفع بدعم من تراجع العوائد وصعود الذهب

بورصة قطر

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: التوسع في أدوات التمويل الميسرة وآليات تقاسم المخاطر ضرورة لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد