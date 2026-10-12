مانشستر يونايتد يفتقد ماينو ولوك شو أمام أتلتيكو مدريد.. ودي ليخت جاهز للمشاركة

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أكد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، غياب كوبي ماينو ولوك شو عن مواجهة أتلتيكو مدريد؛ بعد تعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة الفريق في نهاية الأسبوع، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وقال كاريك: «لم يسافر اللاعبان مع الفريق، فقد عانى كلاهما من مشكلات خلال مباراة نهاية الأسبوع، ولذلك سيغيبان عن اللقاء».

وفي المقابل، سافر المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مع بعثة مانشستر يونايتد، وأكد كاريك أنه يشعر بارتياح تام بشأن إمكانية الاعتماد عليه خلال المباراة.

وأوضح المدرب: «أشعر بارتياح تام لوجوده في الملعب، السؤال هو متى سيشارك والمدة التي يمكنه اللعب خلالها؟، لقد خاض مباراة أمام لوزان».