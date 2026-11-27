حظي محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، بإشادات واسعة من وسائل الإعلام والشبكات الرياضية العالمية، بعد تألقه في قيادة فريقه لتحقيق فوز مثير على حساب سسكا صوفيا البلغاري بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وقدم النجم المصري أداءً مميزًا خلال اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يساهم في صناعة هدف الفوز الذي أحرزه زميله سافيولو في الدقيقة 93، ليقود طرابزون سبور لحصد ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة.

إشادات عالمية بتألق محمد صلاح

وسلطت شبكة «Sport14» الضوء على الأرقام التي يحققها محمد صلاح مع طرابزون سبور خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى وصوله إلى 17 مساهمة تهديفية في مختلف المسابقات، بعدما سجل 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وقالت الشبكة عبر حسابها على منصة «إكس»: «محمد صلاح يحقق أرقامًا مذهلة مع طرابزون سبور، سجل 12 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة، أي 17 مساهمة تهديفية في جميع المسابقات هذا الموسم، صلاح يتألق ويقدم أداءً رائعًا».

من جانبها، أشادت شبكة «CBS Sports Golazo» بمستوى اللاعب المصري خلال موسمه الأول مع الفريق التركي، مؤكدة عودته إلى قمة مستواه، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 خلال 12 مباراة في الدوري التركي، إلى جانب تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين في 4 مباريات بدوري المؤتمر الأوروبي.

كما وصفت شبكة «Stadio» التركية محمد صلاح بأنه «الجوكر الأمثل، الجوكر النجم»، في إشارة إلى قدراته المتعددة وتأثيره الكبير داخل الملعب.

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع طرابزون

بدورها، احتفت شبكة «Razed Football» بالأرقام التي حققها النجم المصري، مؤكدة أنه سجل 12 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، واصفة حصيلته بالمذهلة، والتي تعكس استمرار تأثيره الهجومي.

كما أشادت شبكة «Asist Analiz» التركية بأداء محمد صلاح أمام سسكا صوفيا، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، واعتبرته نجمًا حقيقيًا لعب دورًا حاسمًا في انتصار فريقه.

ولم يتوقف تألق اللاعب المصري عند مساهماته التهديفية هذا الموسم، إذ سلطت شبكة «Only Stats» الضوء على وصوله إلى الهدف رقم 67 في مسيرته بمنافسات الأندية الأوروبية، ليعادل رصيد أندريه شيفتشينكو وإدين دجيكو، ويحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين، خلف الإيطالي فيليبو إنزاجي صاحب الـ70 هدفًا.

واختتمت صحيفة «فوتوماك» التركية إشاداتها بمحمد صلاح، واصفة إياه بالنجم العالمي داخل الملعب، بعدما سجل هدفه الثالث في دوري المؤتمر الأوروبي، وأسهم في إعادة التوازن القاري لطرابزون سبور.

وبهذا الأداء، يواصل محمد صلاح تأكيد أهميته في صفوف طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز العناصر الهجومية للفريق، بفضل قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف وحسم المباريات في اللحظات الحاسمة.