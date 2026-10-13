موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب «ميتروبوليتانو»، مساء اليوم، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، إذ يسعى أتلتيكو مدريد إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية، بينما يأمل مانشستر يونايتد في مواصلة انطلاقته القوية بالبطولة الأوروبية، بعد تحقيق فوز كبير في مباراته الأولى.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإسباني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، بينما يطمح الفريق الإنجليزي إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تُنقل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد عبر قناة «بي إن سبورتس 5»، الناقلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير، في ظل القيمة الفنية للفريقين ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث، مع أهمية النتيجة في تحديد ملامح المنافسة خلال مرحلة الدوري.

أتلتيكو مدريد يبحث عن التعويض أمام مانشستر يونايتد

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ألافيس بنتيجة 2-1، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بهدف جاء في الوقت القاتل، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة الأوروبية.

لكن الفريق المدريدي بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 2-1، على ملعب «أنفيلد»، ليصبح مطالبًا بالتعويض أمام جماهيره، وتجنب فقدان المزيد من النقاط في مرحلة الدوري.

ويأمل أتلتيكو في استثمار قوته على ملعبه، والحد من خطورة لاعبي مانشستر يونايتد، من أجل تحقيق الفوز الأول له في النسخة الحالية من البطولة.

مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة انطلاقته الأوروبية

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر يونايتد المباراة بعدما تعادل مع توتنهام بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في نتيجة أثارت تساؤلات بشأن مستوى الفريق وقدرته على الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباريات.

وكان الفريق الإنجليزي قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فريق صباح بنتيجة 4-0، على ملعب «أولد ترافورد»، ليحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تقديم أداء أكثر استقرارًا أمام أتلتيكو مدريد، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تساعده على تعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

نظام دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027

تُقام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا، ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارج أرضه.

وبحسب نظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تنهي مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين الملحق الإقصائي، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد بقية المتأهلين إلى دور الـ16.