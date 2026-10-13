قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يقترب من 53 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء
الوزراء: الكهرباء تعيد تشكيل خريطة المنافسة العالمية على استثمارات الذكاء الاصطناعي
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 33.9 مليار دولار خلال 8 شهور
تراجع مفاجئ لأسعار النفط .. ماذا حدث بعد صفقة ترامب وهجمات الرياض؟
الدفاع الروسية تستهدف مصنعًا للطائرات المسيرة ومستودعا للقطارات بأوكرانيا
بعد كثرة الشكاوى| أمهات مصر للتعليم: خففوا المناهج وقدموا فيديوهات لمساعدة الطلاب
عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص
الصحة: مذكرة تفاهم لتحسين جودة خدمات التشخيص والعلاج لمرض اعتلال الشبكية
مستشار الوزير: القاهرة تتصدر المشهد السياحي الإسلامي في 2026.. وتراثها يجذب أنظار العالم
وزير الشباب يفتتح المرحلة الأولى من نادي "O West" الرياضي بـ 6 أكتوبر
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب «ميتروبوليتانو»، مساء اليوم، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، إذ يسعى أتلتيكو مدريد إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية، بينما يأمل مانشستر يونايتد في مواصلة انطلاقته القوية بالبطولة الأوروبية، بعد تحقيق فوز كبير في مباراته الأولى.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإسباني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، بينما يطمح الفريق الإنجليزي إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تُنقل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد عبر قناة «بي إن سبورتس 5»، الناقلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير، في ظل القيمة الفنية للفريقين ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث، مع أهمية النتيجة في تحديد ملامح المنافسة خلال مرحلة الدوري.

أتلتيكو مدريد يبحث عن التعويض أمام مانشستر يونايتد

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ألافيس بنتيجة 2-1، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بهدف جاء في الوقت القاتل، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة الأوروبية.

لكن الفريق المدريدي بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 2-1، على ملعب «أنفيلد»، ليصبح مطالبًا بالتعويض أمام جماهيره، وتجنب فقدان المزيد من النقاط في مرحلة الدوري.

ويأمل أتلتيكو في استثمار قوته على ملعبه، والحد من خطورة لاعبي مانشستر يونايتد، من أجل تحقيق الفوز الأول له في النسخة الحالية من البطولة.

مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة انطلاقته الأوروبية

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر يونايتد المباراة بعدما تعادل مع توتنهام بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في نتيجة أثارت تساؤلات بشأن مستوى الفريق وقدرته على الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباريات.

وكان الفريق الإنجليزي قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فريق صباح بنتيجة 4-0، على ملعب «أولد ترافورد»، ليحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تقديم أداء أكثر استقرارًا أمام أتلتيكو مدريد، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تساعده على تعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

نظام دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027

تُقام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا، ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارج أرضه.

وبحسب نظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تنهي مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين الملحق الإقصائي، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد بقية المتأهلين إلى دور الـ16.

ميتروبوليتانو أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

استهداف مطار الملك خالد

ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ترشيحاتنا

المهندس عادل

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار

الأنبا بولا مطران طنطا

الأنبا بولا: الخطيب غير ملزم بالإنفاق على خطيبته.. ومطالب بتخفيف أعباء الزواج عن الشباب

لتدريب 872 طبيباً ومديراً لوحدات الرعاية الأساسية

«الصحة»: تدريب 872 طبيباً ومديراً لوحدات الرعاية الأساسية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

بالصور

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد