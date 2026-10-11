مانشستر يونايتد يحقق أسوأ بداية منذ 40 عامًا.. تعادل توتنهام يزيد الضغوط على مايكل كاريك

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتفى بالتعادل أمام توتنهام، رغم خوض الفريق اللندني جزءًا كبيرًا من المباراة بعشرة لاعبين، في نتيجة زادت الضغوط على المدير الفني مايكل كاريك، وسط تصاعد غضب الجماهير وتراجع الثقة في قدرة الفريق على تجاوز أزمته.

وسجل مانشستر يونايتد، وفقًا للمعطيات الواردة، أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 40 عامًا، بعدما فشل مجددًا في استغلال التفوق العددي على ملعبه، ليواصل نزيف النقاط ويزيد من التساؤلات بشأن مستوى الفريق وقدرته على المنافسة خلال الموسم الحالي.

يونايتد يهدر الفوز رغم النقص العددي لتوتنهام

للمباراة الثانية تواليًا على ملعب «أولد ترافورد»، عجز مانشستر يونايتد عن استغلال التفوق العددي لحسم المواجهة، بعدما أخفق في تحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي قبل أربعة أسابيع، رغم طرد فيل فودين خلال الشوط الأول من تلك المباراة.

وبدا الفريق الأحمر في طريقه إلى حصد النقاط الثلاث أمام توتنهام، بعدما نجح برايان مبويمو في افتتاح التسجيل، قبل أن يتعرض رودريغو بنتانكور للطرد إثر تدخل عنيف على لوك شو، ليكمل الفريق اللندني المباراة منقوص العدد.

لكن مانشستر يونايتد لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه، بعدما نجح توتنهام في خطف هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع، عن طريق دومينيك سولانكي، ليحرم أصحاب الأرض من انتصار كانوا في أمس الحاجة إليه.

سولانكي يصدم جماهير أولد ترافورد في الوقت القاتل

جاء هدف التعادل بعدما تفوق دومينيك سولانكي بدنيًا على مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، قبل أن يوجه الكرة بلمسة ذكية نحو الزاوية البعيدة، مستفيدًا من سوء تقدير الحارس سيني لامنس.

وعكس الهدف مجددًا المشكلات الدفاعية التي يعاني منها مانشستر يونايتد، خصوصًا في التعامل مع اللحظات الحاسمة من المباريات، بعدما فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه رغم النقص العددي في صفوف منافسه.

وأثار الهدف المتأخر إحباط جماهير الفريق التي كانت تترقب نهاية المباراة بفوز يمنح اللاعبين دفعة معنوية، قبل أن تتحول الآمال إلى خيبة جديدة مع صافرة النهاية.

صافرات الاستهجان تكشف غضب جماهير مانشستر يونايتد

شهد ملعب «أولد ترافورد» تحولًا واضحًا في أجواء المدرجات، بعدما انتقلت الجماهير من الهتافات الساخرة إلى الإحباط وصافرات الاستهجان، في تعبير عن استيائها من أداء الفريق وإهداره فرصة الفوز.

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد سخرت خلال اللقاء من مانشستر سيتي، على خلفية القضية المتعلقة باتهامات بخرق أكثر من 100 قاعدة مالية، ورددت هتافات تشير إلى احتمال هبوط منافسه المحلي.

لكن أجواء المدرجات تغيرت مع تراجع إيقاع يونايتد وعجزه عن استغلال التفوق العددي، قبل أن يقضي هدف سولانكي في الدقائق الأخيرة على آمال الجماهير في الخروج بانتصار جديد.

وتزايدت علامات الاستياء بعد المباراة، في ظل استمرار النتائج السلبية وتكرار الأخطاء التي كلفت الفريق نقاطًا مهمة، وهو ما وضع اللاعبين والجهاز الفني تحت ضغط متصاعد.

مايكل كاريك تحت الضغط بعد البداية الصعبة

بات مايكل كاريك أمام تحدٍ كبير لإعادة الاستقرار إلى مانشستر يونايتد، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات، وفقًا للمعطيات الواردة.

ويواجه المدرب ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار النتائج المخيبة، ليصبح ثالث مدرب لمانشستر يونايتد خلال ثلاثة مواسم متتالية يتعرض لضغوط كبيرة في مرحلة مبكرة من الموسم.

ووصف القائد السابق للفريق، جاري نيفيل، ما حدث أمام توتنهام بأنه «يوم مقلق لمايكل كاريك»، في إشارة إلى صعوبة الموقف الذي يواجهه المدير الفني مع تراجع النتائج وتصاعد غضب الجماهير.

وتضع هذه التطورات كاريك أمام ضرورة البحث عن حلول سريعة لمعالجة الأخطاء الدفاعية، وتحسين استغلال الفرص، وتعزيز قدرة اللاعبين على الحفاظ على تركيزهم حتى اللحظات الأخيرة.

أزمة مانشستر يونايتد تتطلب رد فعل سريعًا

لم يعد التعادل أمام توتنهام مجرد فقدان لنقطتين، بل أضاف حلقة جديدة إلى سلسلة النتائج التي تزيد الضغوط على مانشستر يونايتد، خاصة أن الفريق عجز عن تحويل تفوقه العددي إلى انتصار للمباراة الثانية تواليًا على ملعبه.

وتكشف النتيجة عن تحديات فنية وذهنية تنتظر الجهاز الفني، في مقدمتها تحسين التنظيم الدفاعي، والحفاظ على التقدم، ورفع الفاعلية الهجومية عند مواجهة الفرق التي تلعب بنقص عددي.

ومع استمرار استياء الجماهير وتراجع الثقة في أداء الفريق، يجد كاريك نفسه مطالبًا بإعادة التوازن إلى مانشستر يونايتد سريعًا، لتجنب تفاقم الأزمة خلال الجولات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.