دوري أبطال أوروبا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2026-2027.

ويحتضن ملعب «ميتروبوليتانو» معقل الفريق الإسباني مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وتعزيز حظوظهما في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

أتلتيكو مدريد يبحث عن التعويض أمام مانشستر يونايتد

يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة تحت ضغط ضرورة التعويض، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري أمام ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد».

ويأمل الفريق الإسباني، بقيادة جهازه الفني، استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة بعدما استعاد توازنه محليًا بتحقيق انتصار مثير على ألافيس بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بفضل هدف جاء في الوقت القاتل.

مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة انتصاراته الأوروبية

على الجانب الآخر، يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على فريق صباح بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد».

ويتطلع الفريق الإنجليزي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، والخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في مشواره الأوروبي، رغم تعادله مؤخرًا مع توتنهام بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب «ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تُنقل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد عبر قناة «بي إن سبورتس 5»، الناقلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا