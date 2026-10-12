الفرنسي ليتيكسير يدير مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسير لإدارة مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف روما على ملعب الأولمبيكو، فريق ريال مدريد ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وستكون مباراة الأربعاء المقبل، هي سابع مباراة يديرها الفرنسي لريال مدريد حيث سبق وأن أدار 6 مباريات لريال مدريد في دوري الأبطال فاز الفريق الملكي في 3 منها أمام تشيلسي بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي 2022/23 ونابولي بنتيجة 4-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات 2023/24 وأمام بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 2025/26.

كما أدار ليتيكسير مباراة الريال أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 3-3 في ذهاب ربع النهائي 2023/24، وخسر ريال مدريد، تحت قيادة ليتيكسير، مباراتين أمام ليفربول بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دور الدوري 2024/25 وأمام أرسنال بنتيجة 2-1 في إياب ربع النهائي 2024/25.