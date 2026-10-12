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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استنفار أمني في مدريد استعدادًا لمباراة أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

نادي مانشستر يونايتد
نادي مانشستر يونايتد
أ ش أ

تشهد العاصمة الإسبانية مدريد استنفارًا أمنيًا استعدادًا لاستضافة جماهير نادي مانشستر يونايتد التي ستحضر لمؤازرة فريقها أمام أتليتكو مدريد غدًا ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة (آس) الإسبانية، فقد تم تصنيف مباراة الغد في ملعب "ميتروبوليتانو" على أنها عالية المخاطر، وتستعد قوات الأمن لوصول 3500 مشجع لفريق مانشستر يونايتد إلى ملعب المباراة.

وحسب الصحيفة، فمن المقرر نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة للتعامل مع تدفق المشجعين الإنجليز؛ إذ غالباً ما تثير جماهير الأندية البريطانية مخاوف أمنية، وستشهد هذه المباراة رقابة شرطية صارمة للحيلولة دون وقوع أي اضطرابات.. وبناءً على ذلك، سيتولى أكثر من 1200 شرطي ضمان سير المباراة في أجواء رياضية، حيث ستنتشر القوات في المناطق السياحية بالعاصمة الإسبانية وفي محيط ملعب "ميتروبوليتانو".

وستخضع تحركات مشجعي مانشستر يونايتد للمراقبة قبل المباراة وخلالها وبعدها، مع إيلاء اهتمام خاص لمجموعات المشجعين التي قد تتواجد في أنحاء متفرقة من مدريد على مدار اليوم.

يُذكر أن مانشستر يونايتد سبق له خوض مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو على ملعب "ميتروبوليتانو" عام 2022، وهي المباراة التي شهدت أيضاً انتشاراً أمنياً واسع النطاق.

وعلى صعيد آخر، يضم فريق الأمن الداخلي التابع لنادي أتلتيكو في الملعب أكثر من 700 فرد، وفي مثل هذه المباريات، التي تشهد حضوراً جماهيرياً كاملاً ووجود أعداد كبيرة من مشجعي الفريق الزائر، يطلب النادي من جماهيره الحضور مبكراً لضمان دخولهم إلى الملعب على دفعات متتالية؛ وهو الإجراء ذاته الذي سيُطبق في هذه المباراة.

العاصمة الإسبانية مدريد نادي مانشستر يونايتد

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