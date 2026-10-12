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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة قوية لمانشستر يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حمزة شعيب

تلقى مانشستر يونايتد ضربة محتملة قبل مواجهته المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب كوبي ماينو ولوك شو عن تدريبات الفريق، ما أثار الشكوك حول موقفهما من المشاركة في المباراة المقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر.

ووفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، ينتظر مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اتضاح الموقف النهائي للاعبين قبل سفر بعثة الفريق إلى العاصمة الإسبانية، في ظل أهمية المواجهة الأوروبية، ورغبة الفريق في استعادة توازنه بعد التعادل مع توتنهام بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

موقف لوك شو من مواجهة أتلتيكو مدريد

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن موقف لوك شو يبدو أقل إثارة للقلق، بعدما حصل الظهير الإنجليزي على راحة مقررة عقب مشاركته أساسيًا أمام توتنهام، قبل استبداله في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ومع ذلك، لا يزال الجهاز الفني يتابع حالة اللاعب، خاصة أنه سبق أن غاب عن إحدى مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بسبب الإصابة، ما يجعل موقفه من المواجهة المقبلة محل متابعة حتى التأكد من جاهزيته.

غموض حول موقف كوبي ماينو

في المقابل، أثار غياب كوبي ماينو عن تدريبات مانشستر يونايتد مزيدًا من التساؤلات، بعدما شارك لاعب الوسط في المباراة الأخيرة أمام توتنهام كاملة، دون ظهور مؤشرات واضحة على معاناته من مشكلة بدنية.

وينتظر كاريك وطاقمه الفني تطورات حالة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لحسم إمكانية سفرهما مع بعثة الفريق إلى إسبانيا، وتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد.

ويمثل موقف الثنائي أهمية للجهاز الفني لمانشستر يونايتد، الذي يسعى إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من لاعبيه قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة، في ظل تطلعات الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة.

مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

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