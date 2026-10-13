ماهر غريب: سنطالب برحيل بعض الأسماء داخل لجنة الحكام حال استمرار هذا الوضع

أكد ماهر غريب مدير إدارة الاعلام في نادي الزمالك، أن الزمالك لن يقف صامتًا امام الاخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة القمة.

وقال غريب في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك تضرر من الاخطاء التحكيمية ومفيش حاجة اسمها مش هحلل الاخطاء التحكيمية، واللجنة قادرة على إرسال فيديو بتحليل الحالات التحكيمية إلى الاتحاد السلوفيني لكرة القدم وأن هذا الحكم أخطأ.

وأضاف: ثانيا يتم الاعتذار بشكل رسمي من لجنة الحكام على الاخطاء التحكيمية في مباراة الاهلي والزمالك من قبل اللجنة.

وتابع: الزمالك لن يقف صامتا على الاخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة القمة، وننتظر مخاطبة لجنة الحكام للاتحاد السلوفيني حوّل الاخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة.

وواصل: الزمالك سيحصل على حقه فيما حدث في مباراة القمة، هناك ملاحظات على بعض الأشخاص في لجنة الحكام حول اختيارات بعض الأسماء وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سنطالب برحيل بعض الأسماء في لجنة الحكام.