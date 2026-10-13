ماهر غريب: تواجد مدرب عام أجنبي للزمالك أمر مطروح ولكن تم تأجيله لحين تعيين مدير رياضي

أكد ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن الزمالك يكن كل احترام وتقدير إلى منظومة التحكيم .

وقال غريب في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: منظومة التحكيم لها كافة الاحترام والتقدير ، ولكن الزمالك يطلب تفسير لما حدث خلال المباراة، ونرفض أي خروج عن النص ولكن الأمر حدث العكس كنا سنصدر بيان نرفض فيه أي تجاوزات.

وأضاف: الزمالك يمر بأزمات ومشاكل قادرة أن تهدم أي حد، إمام عاشور اعتذر لمعتمد جمال بسبب طريقة احتفال منصف بقرار عقب الهدف وهذا شيء يحسب ويحترم لإمام عاشور.

وواصل: معتمد جمال يتحسن وهو بخير وسيتجه إلى رواندا غدًا لملاحقة بعثة الزمالك، وما تردد عن أن شيكوبانزا طلب عدم السفر إلى رواندا أمر غير صحيح تماما .

وأكمل: هناك بعض الأخبار التي تتعمد تصدير أزمات ومشاكل لنادي الزمالك وهناك ناس شاطرة في فن صناعة الخبر ولكن هناك أخبار غير منطقية، وسيتم الإعلان عن تولي حسين الزناتي مديرًا رياضيا لنادي الزمالك .

واختتم: تم طرح تعيين مدرب عام أجنبي للزمالك ولكن الأمر مؤجل لحين تولي مدير رياضي جديد للزمالك، ومعتمد جمال ابن من أبناء الزمالك المخلصين ومستمر في مهام عمله.