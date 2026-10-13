صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026

يواصل النجم المصري محمد صلاح حضوره في قائمة أبرز اللاعبين الأفارقة من حيث المساهمات التهديفية خلال عام 2026 بعدما سجل 19 مساهمة مع الأندية والمنتخبات بواقع 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة ليحتل المركز السادس في التصنيف الذي نشرته منصة "بوب فوت" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الكروية.

وتسلط القائمة الضوء على أبرز نجوم القارة السمراء الذين تركوا بصمة هجومية واضحة خلال العام الجاري في ظل المنافسة المتواصلة بينهم على تسجيل الأهداف وصناعتها في الدوريات الأوروبية الكبرى.

أمين جويري يتصدر قائمة الأفارقة الأكثر مساهمة تهديفية

يتربع الجزائري أمين جويري على صدارة ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر مساهمة تهديفية في 2026، بعدما وصل إلى 24 مساهمة خلال 36 مباراة بواقع 19 هدفا و5 تمريرات حاسمة بمعدل بلغ 0.67 مساهمة في المباراة الواحدة.

ويأتي الغيني سيرهو جيراسي في المركز الثاني برصيد 22 مساهمة بعدما سجل 19 هدفا وصنع 3 أهداف خلال 34 مباراة بمعدل 0.65 مساهمة لكل مباراة.

ويحتل السنغالي إسماعيلا سار المركز الثالث بعدما ساهم في 20 هدفا خلال 38 مباراة إثر تسجيله 18 هدفا وصناعة هدفين فيما يتساوى معه في عدد المساهمات كل من نيكولاس بيبي وأنطوان سيمينيو.

وقدم بيبي 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة خلال 39 مباراة، بينما سجل سيمينيو 14 هدفا وصنع 6 أهداف في 43 مباراة ليصل رصيد كل منهما إلى 20 مساهمة تهديفية.

محمد صلاح يتفوق في معدل المساهمات على منافسين يتقدمون عليه

رغم وجود محمد صلاح في المركز السادس برصيد 19 مساهمة تهديفية، فإن نجم طرابزون سبور التركي يتفوق في معدل المساهمات لكل مباراة على عدد من اللاعبين الذين يسبقونه في الترتيب بعدما وصل معدله إلى 0.59 مساهمة خلال 32 مباراة.

وتعكس هذه الأرقام قدرة صلاح على التأثير هجوميا سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه إذ اقترب من أصحاب المراكز الأولى رغم خوضه عددًا أقل من المباريات مقارنة ببعض منافسيه.

ويأتي أكور آدامز خلف صلاح برصيد 19 مساهمة، بعدما سجل 15 هدفا وصنع 4 أهداف خلال 36 مباراة، ويتساوى معه في إجمالي المساهمات أديمولا لوكمان الذي أحرز 11 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة.

ويحتل المغربي عبد الصمد الزلزولي المركز التاسع برصيد 18 مساهمة بواقع 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة بينما يأتي المالي لاسين سينايكو في المركز العاشر برصيد 16 مساهمة، بعدما سجل 12 هدفا وصنع 4 أهداف خلال 26 مباراة.

محمد صلاح يبدأ تجربة جديدة مع طرابزون سبور

وكان محمد صلاح قد بدأ تجربة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى طرابزون سبور التركي خلال أغسطس 2026، عقب انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، ليخوض تحديًا جديدًا في الملاعب التركية، وسط آمال جماهير فريقه في الاستفادة من خبراته الكبيرة وإمكاناته الهجومية.

ويواصل النجم المصري سعيه لتعزيز أرقامه التهديفية خلال العام الجاري، في وقت تشهد فيه قائمة أبرز اللاعبين الأفارقة منافسة قوية بين مجموعة من الأسماء التي تواصل التألق على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها.

ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة مساهمة تهديفية في 2026

أمين جويري: 24 مساهمة — 19 هدفا و5 تمريرات حاسمة — 36 مباراة — معدل 0.67.

سيرهو جيراسي: 22 مساهمة — 19 هدفا و3 تمريرات حاسمة — 34 مباراة — معدل 0.65.

إسماعيلا سار: 20 مساهمة — 18 هدفا وتمريرتان حاسمتان — 38 مباراة — معدل 0.53.

نيكولاس بيبي: 20 مساهمة — 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة — 39 مباراة — معدل 0.51.

أنطوان سيمينيو: 20 مساهمة — 14 هدفا و6 تمريرات حاسمة — 43 مباراة — معدل 0.47.

محمد صلاح: 19 مساهمة — 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة — 32 مباراة — معدل 0.59.

أكور آدامز: 19 مساهمة — 15 هدفا و4 تمريرات حاسمة — 36 مباراة — معدل 0.53.

أديمولا لوكمان: 19 مساهمة — 11 هدفا و8 تمريرات حاسمة — 44 مباراة — معدل 0.43.

عبد الصمد الزلزولي: 18 مساهمة — 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة — 41 مباراة — معدل 0.44.

لاسين سينايكو: 16 مساهمة — 12 هدفا و4 تمريرات حاسمة — 26 مباراة — معدل 0.62.