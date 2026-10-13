صراع الأرقام الأفريقية يشتعل.. محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا

تشتعل المنافسة بين نجوم القارة السمراء على دخول تاريخ دوري أبطال أوروبا في ظل الأرقام المميزة التي حققها كبار اللاعبين الأفارقة في البطولة القارية حيث يتربع النجم المصري محمد صلاح على صدارة قائمة الأكثر مشاركة برصيد 98 مباراة متفوقا على الإيفواري ديدييه دروجبا الذي يحتل المركز الثاني بـ92 مباراة بينما يقترب المغربي أشرف حكيمي من تعزيز مكانته في القائمة ومواصلة مطاردة أصحاب الأرقام التاريخية.

ويقترب النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من كتابة فصل جديد في مسيرته الأوروبية بعدما بات على بعد خطوة واحدة من الانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "فوت أفريكا".

أشرف حكيمي يطارد رقم صامويل إيتو

ويمتلك أشرف حكيمي 78 مباراة في سجله بدوري أبطال أوروبا ليتساوى مع أسطورة الكرة الكاميرونية صامويل إيتو في المركز الثالث بقائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر ظهورا في المسابقة القارية في إنجاز يعكس استمرارية النجم المغربي على أعلى المستويات الأوروبية.

ويحتاج ظهير باريس سان جيرمان إلى المشاركة في مباراة واحدة فقط من أجل الوصول إلى 79 مباراة، والانفراد بالمركز الثالث متجاوزا الرقم الذي حققه إيتو خلال مسيرته مع مجموعة من أبرز الأندية الأوروبية، من بينها ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مايوركا وتشيلسي.

محمد صلاح يتربع على عرش المشاركات الأفريقية

ويحتفظ النجم المصري محمد صلاح بصدارة قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما خاض 98 مباراة في البطولة متفوقا على الإيفواري ديدييه دروجبا الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 92 مباراة.

ويحتل حكيمي المركز الثالث بالتساوي مع إيتو، لكن مشاركته المحتملة أمام مانشستر سيتي ستمنحه فرصة الانفراد بالمركز ومواصلة التقدم في قائمة تضم نخبة من أبرز نجوم القارة السمراء الذين تركوا بصمتهم في الملاعب الأوروبية.

مسيرة أوروبية حافلة لأشرف حكيمي

وخاض أشرف حكيمي البالغ من العمر 27 عاما منافسات دوري أبطال أوروبا بقميص عدد من الأندية الكبرى أبرزها ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان قبل مواصلة رحلته مع باريس سان جيرمان، الذي توج معه بلقب البطولة القارية.

ويطمح النجم المغربي إلى تعزيز مكانته بين كبار اللاعبين الأفارقة في تاريخ دوري الأبطال مستفيدا من استمراره في المنافسة على أعلى المستويات بينما يظل محمد صلاح وديدييه دروجبا في صدارة القائمة بفارق المشاركات عن نجم باريس سان جيرمان.