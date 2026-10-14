إبراهيم فايق يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن ملف تجديد عقد بن شرقي لم يُفتح خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا رغبة الأهلي في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وأضاف: «هل الأهلي عايز بن شرقي يكمل؟ آه عايز، بس الأهلي هيفكر في حتة الأمور المادية، وإنها تبقى متوافقة مع باقي الأجانب في رينج مليون لمليون و200 ألف دولار».

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق أفضلية في مباراة الذهاب، لتسهيل مهمته في لقاء العودة ومواصلة مشواره في البطولة القارية.