فيه ناس بتسخّن .. إبراهيم حسن: الشناوي اسم كبير.. ومفيش لاعب بعيد عن حسابات المنتخب

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك تاريخًا كبيرًا، مشددًا على تقديره لما قدمه للكرة المصرية.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: «الشناوي اسم كبير وراجل عمل تاريخ وخدم منتخب مصر، بس فيه ناس بتحب تسخن الدنيا عشان التريندات، لكن الموضوع بسيط واللي جاي خير بإذن الله، والمنتخب مفتوح للجميع».

وفي سياق آخر، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأسند «كاف» إدارة مباراة الذهاب إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، بينما يتولى الأوغندي لاكي رزاق كاسالي إدارة مباراة الإياب.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين، لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.