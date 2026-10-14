إبراهيم حسن يحسم الجدل داخل منتخب مصر حول موقف حمدي فتحي ويُوجّه رسالة بشأن الشناوي

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن كواليس اجتماعه الأخير مع مسؤولي اتحاد الكرة، متحدثًا عن استعدادات الفراعنة لمواجهة مالاوي، وموقف حمدي فتحي من المعسكر المقبل، إلى جانب حقيقة الأنباء المتداولة بشأن متابعة اللاعبين المحترفين في الخارج.

وخلال ظهوره عبر قناة "أون سبورت"، أوضح إبراهيم حسن أن جلسته مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب الرئيس، سارت في أجواء هادئة، وشهدت مناقشة الملفات المطروحة وإنهاء الأمور خلال وقت قصير.

وأبدى مدير المنتخب استياءه من الشائعات التي تتردد بشأن الفريق، مؤكدًا أن نقل التصريحات بصورة غير دقيقة يثير الجدل دون داعٍ، وأن الأولوية تظل لمصلحة المنتخب الوطني وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحه.

وكان هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي قد عقدا اجتماعًا مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب ودعم الجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة خلال اللقاء استمرار سياسة المجلس في مساندة المنتخبات الوطنية، وتعزيز العمل الجماعي والتنسيق مع الأندية، بما يساعد على توحيد الجهود وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

غياب حمدي فتحي عن المعسكر المقبل

وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية، أعلن إبراهيم حسن عدم انضمام حمدي فتحي إلى المعسكر المقبل بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بدأ التحضير لمواجهة مالاوي، المقرر إقامتها ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة في التاسعة مساء الجمعة 13 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

إبراهيم حسن: باب المنتخب مفتوح للجميع

وتطرق مدير المنتخب إلى سياسة الاختيارات، مشددًا على أن الانضمام إلى صفوف الفراعنة يظل متاحًا أمام جميع اللاعبين، وأن الاجتهاد والمستوى داخل الملعب هما المعيار الأساسي للحصول على الفرصة.

وقال: "أي لاعب سيجتهد ويؤدي في الملعب سيكون متواجدًا في صفوف المنتخب"، مضيفًا أن الجهاز الفني يرحب بظهور عناصر جديدة ومنح الفرصة للمواهب الشابة، مع التعامل مع أخطاء اللاعبين باعتبارها جزءًا من كرة القدم.

رسالة دعم لمحمد الشناوي

ودافع إبراهيم حسن عن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، في ظل الجدل المثار حوله، مؤكدًا مكانته وما قدمه للفراعنة على مدار السنوات الماضية.

وقال: "الشناوي اسم كبير وخدم منتخب مصر كثيرًا"، منتقدًا التركيز على بعض التصريحات أو الكلمات بصورة مجتزأة بهدف إثارة الجدل وصناعة "التريند".

حقيقة متابعة محمد صلاح وعمر مرموش

كما أوضح إبراهيم حسن موقفه من الأنباء التي تحدثت عن سفره إلى تركيا لمتابعة محمد صلاح، مؤكدًا أنه سمع ما تردد في هذا الشأن، لكن لا يوجد قرار رسمي حتى الآن.

وأشار إلى إمكانية سفر الجهاز الفني إلى إنجلترا لمتابعة عمر مرموش، في إطار متابعة اللاعبين المحترفين والوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.