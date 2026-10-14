قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الرؤية تنخفض لـ1000 متر ورياح بـ60 كم/س.. تفاصيل تقلبات طقس الأربعاء وخريطة الأمطار
بعد اعتذاره لـ «الخطيب» .. الأهلي يتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد مدحت شلبي
ليلة إيطالية حزينة في دوري أبطال أوروبا .. إنتر يسقط أمام «كلوب بروج» ونابولي يخسر أمام فياريال
أحمد رزق: الزمالك تعرّض لظلم تحكيمي أمام الأهلي.. ودوري أبطال أفريقيا «الهدف الأهم» للفريق
السعودية: استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران دون إصابات
فوز صعب .. لايبزيج الألماني يهزم آيندهوفن الهولندي بهدف «جرودا» في دوري أبطال أوروبا
آرسنال يقسو على «ليل» بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
«الصحة» تطلق عيادات «سند» للدعم النفسي والإرشاد الأسري في مستشفيي العباسية والمعمورة
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فايكنج النرويجي بدوري أبطال أوروبا
بعد سلسلة اعتراضات جوية.. الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال الخطر عن عدة مدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يحسم الجدل داخل منتخب مصر حول موقف حمدي فتحي ويُوجّه رسالة بشأن الشناوي

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
إسراء أشرف

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن كواليس اجتماعه الأخير مع مسؤولي اتحاد الكرة، متحدثًا عن استعدادات الفراعنة لمواجهة مالاوي، وموقف حمدي فتحي من المعسكر المقبل، إلى جانب حقيقة الأنباء المتداولة بشأن متابعة اللاعبين المحترفين في الخارج.

وخلال ظهوره عبر قناة "أون سبورت"، أوضح إبراهيم حسن أن جلسته مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب الرئيس، سارت في أجواء هادئة، وشهدت مناقشة الملفات المطروحة وإنهاء الأمور خلال وقت قصير.

وأبدى مدير المنتخب استياءه من الشائعات التي تتردد بشأن الفريق، مؤكدًا أن نقل التصريحات بصورة غير دقيقة يثير الجدل دون داعٍ، وأن الأولوية تظل لمصلحة المنتخب الوطني وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحه.

وكان هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي قد عقدا اجتماعًا مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب ودعم الجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة خلال اللقاء استمرار سياسة المجلس في مساندة المنتخبات الوطنية، وتعزيز العمل الجماعي والتنسيق مع الأندية، بما يساعد على توحيد الجهود وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

غياب حمدي فتحي عن المعسكر المقبل

وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية، أعلن إبراهيم حسن عدم انضمام حمدي فتحي إلى المعسكر المقبل بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بدأ التحضير لمواجهة مالاوي، المقرر إقامتها ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة في التاسعة مساء الجمعة 13 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

إبراهيم حسن: باب المنتخب مفتوح للجميع

وتطرق مدير المنتخب إلى سياسة الاختيارات، مشددًا على أن الانضمام إلى صفوف الفراعنة يظل متاحًا أمام جميع اللاعبين، وأن الاجتهاد والمستوى داخل الملعب هما المعيار الأساسي للحصول على الفرصة.

وقال: "أي لاعب سيجتهد ويؤدي في الملعب سيكون متواجدًا في صفوف المنتخب"، مضيفًا أن الجهاز الفني يرحب بظهور عناصر جديدة ومنح الفرصة للمواهب الشابة، مع التعامل مع أخطاء اللاعبين باعتبارها جزءًا من كرة القدم.

رسالة دعم لمحمد الشناوي

ودافع إبراهيم حسن عن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، في ظل الجدل المثار حوله، مؤكدًا مكانته وما قدمه للفراعنة على مدار السنوات الماضية.

وقال: "الشناوي اسم كبير وخدم منتخب مصر كثيرًا"، منتقدًا التركيز على بعض التصريحات أو الكلمات بصورة مجتزأة بهدف إثارة الجدل وصناعة "التريند".

حقيقة متابعة محمد صلاح وعمر مرموش

كما أوضح إبراهيم حسن موقفه من الأنباء التي تحدثت عن سفره إلى تركيا لمتابعة محمد صلاح، مؤكدًا أنه سمع ما تردد في هذا الشأن، لكن لا يوجد قرار رسمي حتى الآن.

وأشار إلى إمكانية سفر الجهاز الفني إلى إنجلترا لمتابعة عمر مرموش، في إطار متابعة اللاعبين المحترفين والوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر منتخب مصر تصريحات إبراهيم حسن حسام حسن المنتخب الشناوي حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

بالصور

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد