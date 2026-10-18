بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث دعم أمن السعودية

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة العاجلة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلبها الدعم من مصر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي الجلسة في توقيت إقليمي حساس، وسط تصاعد التحديات الأمنية، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.

دعوة رئاسية لمناقشة مساندة السعودية

وتنعقد الجلسة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، مشددًا على أن أي تحرك في هذا الإطار يستهدف الدفاع والحماية.

الإجراءات المطروحة والضوابط الدستورية

ومن المقرر أن تتناول المناقشات الإجراءات الممكنة لمساندة المملكة، في ضوء التطورات الإقليمية، مع مراعاة الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لأي تحرك محتمل، لا سيما ما يتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.