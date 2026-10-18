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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دون تسجيل أو تصوير.. سرية جلسة مجلس النواب العاجلة بشأن دعم السعودية| خاص

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

كشفت مصادر برلمانية أن الجلسة العامة العاجلة لـ مجلس النواب، المقرر عقدها برئاسة المستشار هشام بدوي، ستُعقد بصورة سرية، دون تسجيل أو تصوير، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بمساندة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الجلسة تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الإجراءات اللازمة لدعم المملكة والدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلبها المساندة من مصر، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.

جلسة سرية لمناقشة ملف يرتبط بالأمن القومي

وتأتي سرية الجلسة، بحسب ما أفادت به المصادر البرلمانية، في سياق حساسية الموضوع المطروح للنقاش، وما يرتبط به من اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات الإجراءات والخيارات المطروحة لمساندة السعودية، في إطار التنسيق بين البلدين والالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة.

تحركات برلمانية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

وتنعقد الجلسة في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد التحديات الإقليمية وتزايد أهمية التنسيق العربي للحفاظ على أمن الدول واستقرارها، وسط تأكيد الموقف المصري الداعم لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي دون تسجيل

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