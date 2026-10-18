بعد قليل.. جلسة عاجلة بمجلس النواب لبحث تفويض مساندة السعودية وحماية أمن الخليج

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد قليل، جلسة عامة عاجلة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلبها الدعم من مصر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي الجلسة المرتقبة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، مع تصاعد التحديات التي تواجه الأمن العربي، وطرح ملف التنسيق بين القاهرة والرياض ودول الخليج في صدارة الاهتمامات، بما يستدعي بحث الخيارات المتاحة للتحرك المصري وفقًا للمحددات السياسية والدستورية.

دعوة رئاسية لبحث مساندة السعودية

تأتي الجلسة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن عقد جلسة برلمانية لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك.

وأكد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مشددًا على أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف، في تأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الدول العربية الشقيقة.

ماذا يناقش البرلمان خلال الجلسة العاجلة؟

تتركز المناقشات المنتظرة حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم السعودية، وطبيعة التفويض المطلوب وحدوده، إلى جانب بحث الموقف المصري من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي.

وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ضوء ارتباط أمن دول الخليج بالأمن القومي المصري، وما تفرضه المرحلة الراهنة من تعزيز التنسيق العربي للتعامل مع التهديدات الأمنية، واحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهات.

هل يمهد التفويض لتحرك عسكري مصري؟

يطرح طلب الرئيس السيسي تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة لمساندة المملكة، وما إذا كانت الإجراءات المطروحة ستقتصر على الدعم السياسي والتنسيق الدفاعي، أم قد تشمل خيارات عسكرية إذا استدعت الظروف ذلك وتقدمت السعودية بطلب رسمي للمساعدة.

ولا يعني انعقاد الجلسة، في حد ذاته، صدور قرار تلقائي بإرسال قوات مصرية إلى الخارج، إذ يرتبط أي تحرك عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها، واستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

المادة 152 تحدد ضوابط إرسال القوات إلى الخارج

تنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتحدد هذه الضوابط الإطار الدستوري لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام القتالية الخارجية، بما يضمن عرضها على المؤسسات المختصة وفقًا لأحكام الدستور.