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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة
حسن رضوان

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة عامة طارئة لمجلس النواب، لبحث منحه تفويضًا بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها حال طلب ذلك، تعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وحرص القيادة السياسية على حماية الأمن القومي العربي.

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أن الدعوة تأتي في توقيت بالغ الدقة، تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة وتحديات متزايدة، ما يتطلب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه أي تهديدات تمس أمن الدول العربية واستقرارها، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المنطقة العربية واستقرارها.

دعم الدول العربية والحفاظ على سيادتها

وأضاف وهبة أن التحرك المصري يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الدول العربية، والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي اعتداءات تستهدف أمنها أو تهدد استقرار شعوبها.

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وتستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ممتدة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن عرض الأمر على مجلس النواب يعكس أهمية الدور الدستوري للمؤسسات التشريعية في مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن القومي، والتعامل مع التطورات الإقليمية وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة، بما يضمن وضوح المواقف وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.

وشدد النائب إيهاب وهبة على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف العربي والتنسيق السياسي والدبلوماسي لاحتواء التوترات، ومنع اتساع نطاق الصراعات، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وصون الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المختلفة.

النائب إيهاب وهبة الرئيس السيسي السعودية الأمن القومي العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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