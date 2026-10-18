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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر قرارات مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه برئاسة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية
الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم /الأحد/، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور السادة: رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، ورئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أحمد فتحي خليفة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:

- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر الاتحادية اجتماع مجلس الدفاع الوطني رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي

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