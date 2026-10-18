الإعلام الأردني يبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج

أبرزت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،وتأكيده على استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية حال طلبها ذلك، ودعوته مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويضه بهذا الشأن.

واهتمت صحيفة «الأنباط» الأردنية بتأكيد الرئيس السيسي أن مصر لن تتخلى عن السعودية، وأنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن المملكة واستقرارها، وفقًا لما تطلبه القيادة السعودية.

وسلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس السيسي أن مصر والسعودية تمثلان قلب الأمتين العربية والإسلامية، وأن القاهرة لا تقبل المساس بأمن المملكة أو حدودها، في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن السعودية ودول الخليج.

كما أبرزت «الأنباط» توجيه الرئيس السيسي الشكر والتقدير إلى دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تقديرًا لمواقفها الداعمة لمصر خلال السنوات الماضية، خاصة عقب أحداث عام 2013، وإشادته بالدعم الذي قدمته الدول الخليجية لمساندة الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة.

من جانبها، ربطت صحيفة «الغد» الأردنية الموقف المصري بالتطورات الإقليمية الراهنة، والمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة خلال سبتمبر الماضي، والتي تناولت تعزيز التنسيق المشترك، والتأكيد على أن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري.

وفي السياق ذاته، أبرز الموقع الإلكتروني لقناة «رؤيا» الأردنية تصريحات الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية، تحت عنوان «البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة لتفويض السيسي بدعم السعودية عسكريًا».

وأشار الموقع إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية واستقرارها، وأن اتخاذ أي إجراءات للدفاع عنها سيكون وفقًا للضوابط الدستورية والإجراءات البرلمانية اللازمة.