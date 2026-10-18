برلماني: تطوير التعليم وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل ركيزتان أساسيتان لدعم التنمية

أكد النائب حازم الريان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية انعقاد «منتدى مصر 2026»، وما يطرحه من مناقشات حول تطوير منظومة التعليم وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الريان في تصريحات خاصة أن الجلسة الحوارية الأولى بالمنتدى، التي تحمل عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، تفتح المجال لمناقشة مدى توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وأهمية إعداد الطلاب بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على مواكبة التطورات المتلاحقة.

وأشار إلى أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج الدراسية فقط، بل يشمل أيضًا تحسين جودة العملية التعليمية، وتطوير أساليب التقييم، وتأهيل المعلمين، وتعزيز المهارات العملية والتكنولوجية لدى الطلاب، بما يساعدهم على الاستعداد للحياة الجامعية والمهنية.

جودة التعليم والتدريب

وأضاف أن قضايا الشباب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة التعليم والتدريب، إذ يسهم إعداد الشباب وتأهيلهم في توسيع فرص مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة

وأكد الريان أهمية تعزيز الربط بين التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار من ناحية، واحتياجات القطاعات الاقتصادية والتنموية من ناحية أخرى، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة، ويحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.

وشدد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أهمية الاستفادة من المناقشات والخبرات المطروحة خلال المنتدى في دعم الرؤى الخاصة بتطوير التعليم والتدريب، وتعزيز فرص الشباب في بناء مستقبلهم، بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتغيرات التي يشهدها سوق العمل.